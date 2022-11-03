СБУ затримала під Черкасами чиновника, який виправдовував убивства українців (фото, відео)

Підозрюваний, який має стосунок до обліку громадян-призовників, закликав допомагати ЗС РФ у разі захоплення області.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання чиновника на Черкащині, який виправдовував вторгнення ЗС РФ та загибель мирних громадян внаслідок обстрілів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, підозрюваним виявився чиновник у Черкаській області, який має відношення до обліку громадян призовного віку.

Чоловік, як стверджують у СБУ, виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства мирних громадян, а також закликав допомагати ЗС РФ у захопленні регіону. Крім цього, підозрюваний заперечував причетність російських солдатів до скоєння воєнних злочинів у Бучі.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, за даними силовиків, чиновник "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів, а деструктивні "тези" поширював серед власного оточення та колег з роботи.

"Під час обшуку за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти держбезпеки України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Чиновнику пред'явлено підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу — "Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників". Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] СБУ затримала чиновника, який виправдовував вторгнення ЗС РФ та вбивства мирних українців

Зазначимо, що раніше СБУ висунула підозру доньці ексміністра оборони України. Олена Лебедєва, за даними правоохоронців, керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила російську шпигунку, яка намагалася втертися в довіру оперативникам і проникнути в негласний апарат спецслужби.