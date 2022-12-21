США планируют объявить РФ "государством-агрессором", а не спонсором терроризма, — The Hill

Новый закон предоставит президенту США полномочия признать РФ "государством-агрессором", а равно и любую другую зарубежную страну, если он посчитает, что она участвует в агрессии против Украины.

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Конгресс США совместно с Белым домом разрабатывает законопроект, осуждающий Россию как "государство-агрессора". Это позволит президенту применять новые санкции в отношении российских официальных лиц, имеющих отношение к военной агрессии. Об этом сообщает The HIll.

Появление такой законодательной инициативы приурочено к визиту в США президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем, представители республиканцев называют эту инициативу "полупрожареным" ответом на требование президента Зеленского признать Россию спонсором терроризма, поскольку этот ярлык полностью бы изолировал Москву от международного сообщества и заставил бы США накладывать финансовые ограничения на страны, поддерживающие отношения с Кремлем.

В декабре в интервью американской прессе госсекретарь США Энтони Блинкен отметил что, представители Белого дома уже ведут работу с Конгрессом по законопроекту, который поможет сгладить острые углы, связанные с ярлыком "спонсор терроризма", поскольку признание России таковой возымеет непредвиденные последствия.

По словам представителя Конгресса, знакомого с вопросом, текст законопроекта обсуждают администрация президента и представители Конгресса. Представитель республиканцев раскритиковал такую идею, поскольку это не наложит на Москву какие-либо значительные затраты.

"Зеленский попросил о признании спонсором терроризма, а вместо этого в администрации Байдена заявили, что это не поддержат, и в качестве альтернативы предложили то, чего вообще не существует и не предусматривается ни американским, ни международным законодательством. Юридических оснований для этого нет", — сказал помощник конгрессмена.

"Это "полупрожареная" пиар-мера, которая никак не накажет Россию, а равно и не поможет украинским гражданам", — пояснил он.

Журналистам The Hill предоставили текст законопроекта. В нем идет речь о том, что президент США получает полномочия признать Россию "государством-агрессором" и любую другую зарубежную страну таковой, если посчитает, что она участвует в агрессии против Украины.

Законопроект также позволяет президенту применить санкции в отношении любого лица, который ответственен, вовлечен или как-то связан с преступлением агрессии.

Напомним, что глава СБУ заявил, что их сотрудники помешали россиянам убить Буданова и Резникова. Согласно словам руководителя украинской спецслужбы Василия Малюка, исполнителя задержали при попытке въехать на территорию Украины.

Ранее Фокус сообщал, что в среду, 21 декабря, глава Луганской ОВА рассказал о деоккупации региона. По его словам, к Новому году ожидается успех. Однако ВС РФ по максимуму заминировали регион, что усложняет продвижение ВСУ.