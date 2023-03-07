"Має бути повага": Маляр закликала дочекатися підтвердження особи розстріляного бійця ЗСУ

За словами замміністра оборони, суспільству потрібно обережніше реагувати на трагедію та продемонструвати повагу до загиблого героя і його родини.

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Військове командування має офіційно підтвердити особу розстріляного росіянами українського військовополоненого. Про це 7 березня у своєму Facebook повідомила заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр.

Зокрема, замміністра звернулася до користувачів соціальних мереж на тлі повідомлень та заяв стосовно особи розстріляного українського військовополоненого. Вона наголосила на тому, що потрібно знизити рівень обговорення цієї страшної події.

"Соцмережі та тактовність – несумісні", – зазначила вона у дописі.

З її слів, варто продемонструвати повагу до загиблого героя та його родини. Командування бригади, де служив український захисник, повинно виступити з відповідною заявою щодо підтвердження особи.

Нагадаємо, 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстріляли українського військовополоненого. Це відбулося після того, як він вигукнув слова "Слава Україні". Вбивство викликало бурхливе обговорення, адже українське суспільство звернуло увагу на відсутність покарання для росіян, що вчиняли масово вбивства цивільних на території України. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на злочин російських окупантів. Він пообіцяв помститись за вбивство бійця, який був без зброї. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українського полоненого міжнародним партнерам.

Фокус повідомляв, що хештег "Слава Україні!" очолив світові тренди Twitter. Відучора в соцмережі з'явилося понад 87 тисяч твітів, присвячених убитому окупантами бранцю, який став ще одним символом героїчної боротьби українців. Люди з різних країн світу закликали міжнародні інстанції відреагувати на жахливі злочини, які вчиняються російськими військовослужбовцями на території нашої держави.