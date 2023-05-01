"Был доброй душой": в боях за Бахмут погиб 26-летний доброволец из США

Купер Эндрюс попал в засаду российских оккупантов, когда эвакуировал людей из Бахмута, сообщил журналист Джейк Ханрахан.

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В Донецкой области во время боев за город-крепость Бахмут погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Об этом в твиттере сообщил журналист Джейк Ханрахан.

По его словам, 26-летний Купер "Харрис" Эндрюс был бывшим морским пехотинцем и служил в Иностранном легионе.

"Он попал в засаду российских войск, защищая эвакуированных" – написал Ханрахан.

Журналист добавил, что он и сообщество Popular Front, поддерживаемое Эндрюсом, не знали, что "Харрис" находился в районе Бахмута, поэтому его гибель стала для них настоящим шоком.

"Он был добрым человеком и доброй душой, был веселым, не слишком серьезным, но глубоко преданным тому, во что верил. Мы оплакиваем его утрату. Мы не знали, что он там, и шокированы новостью. Все мы выражаем соболезнования его семье и друзьям. ", — написал Джейк Ханрахан.

В сообщениях своим друзьям доброволец писал, что путинский режим должен исчезнуть, и очень хотел, чтобы Харьков выстоял.

Переписка Купера с друзьями.

Напомним, что в войне против РФ погиб сержант ВСУ Андрей Линийчук, которого называли самым результативным украинским зенитчиком. Легендарный "Кельт", сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника. Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании.

24 апреля также появилась информация о том, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, служивший на передовой в Донецкой области.