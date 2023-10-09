В Україні помер "Кіборг" Віталій Баранов: що відомо про офіцера (фото)

Підполковник ЗСУ Віталій Баранов очолював 206-й батальйон 241-ї бригади тероборони. До початку повномасштабної війни захищав Донецький аеропорт.

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У віці 56 років 8 жовтня помер підполковник Збройних сил України Віталій Баранов. Він захищав Донецький аеропорт, а після початку повномасштабної війни очолив один з підрозділів тероборони. Про це повідомляє ветеран АТО Костянтин Вінниченко.

"Всюди, де було важко та небезпечно, ти був завжди один з перших. Твоє слово, думка, позиція були завжди сильними й вирішальними там, де було складно. Твоє життя — це постійна боротьба, боротьба мудрого воїна. Вічна тобі слава, друже! Честь", — написав Вінніченко.

Відомо, що Віталій Баранов був командиром батальйону 90-ї десантно-штурмової та комбат 206-го батальйону. Також смерть підтвердила координаторка Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Марія Петришин. Вона додала, що Баранов очолював 206-й батальйон у 241-їй бригаді територіальної оборони.

Віталій Баранов родом з міста Коростишів в Житомирській області. Він народився 10 квітня 1967 року. У 1988 році закінчив Камʼянець-подільське вище військове інженерно-командне училище й до 2004 року служив в Збройних силах. З початком війни у 2014 році повернувся у стрій попри те, що військкомат не одразу мобілізовував офіцера. У вересні 2014 року його все ж мобілізували у 90-у окремий аеромобільно-десантний батайльон на посаду помічника командира батальйону. Під час боїв обороняв Донецький аеропорт, воював в Опитному, Водяному та Пісках. З вересня 2015 року був демобілізований у запас.

Віталій Баранов під час параду

Офіцер із серпня 2022 року командир 206-м батальйоном ТрО, де він воював в Миколаївські, Херсонській та Харківській областях. Також обороняв Бахмут.

"Саме під Бахмутом було особливо гаряче. У буквальному розумінні цього слова. Саме під час оборони цього міста наш підрозділ зазнав найбільших втрат", – казав Віталій в інтерв'ю АрміяInform.

Також Віталій Баранов був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня і II ступеня у 2015 та 2016 роках відповідно.

Нагадаємо, 4 жовтня ЗМІ писали, що під Лиманом загинув латвійський доброволець внаслідок обстрілу БПЛА.