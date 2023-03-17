Воевал за Донецкий аэропорт: на фронте погиб "киборг" Сергей Кройтор (фото)

Военнослужащий с позывным Хоттабыч был участником Революции Достоинства, а летом 2014 года впервые отправился на войну. Кройтор погиб во время боя возле поселка Ямполь.

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Украинский военный Сергей Кройтор погиб на Донбассе. Он воевал с 2014 года и участвовал в боях за Донецкий аэропорт, написала в Facebook 17 марта его знакомая, военная Леся Литвинова.

Кройтор был добрым и открытым человеком, всегда был готов помочь, отметила она.

"Помнишь? Мы сидели у меня на кухне, а ты пытался доказать мне, что никакой не герой. Есть лучше. Я надеялась, что после Победы мы встретимся, для меня ты – самый лучший. Навсегда. Было честью называть тебя другом. Отдыхай. Твоя стража закончилась", – добавила она.

Издание ZN.UA дополняет, что военный с позывным Хоттабыч погиб возле села Ямполь Донецкой области. До распада СCCР он служил в десантных войсках.

Кройтор 16 лет работал с украинским дизайнером Михаилом Ворониным. После затем открыл свое небольшое производство по пошиву одежды. После начала Революции Достоинства был на Майдане и летом 2014 года ушел на фронт.

Сергей Кройтор (по центру) на церемонии спецгашения почтовой марки "Они выстояли! Не выдержал бетон!" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве

В первые годы войны на Донбассе Сергей Кройтор прошел 2 ротации на Донецком аэропорту.

"Не верил, что выйдем. Аэропорт упал. В окна РПГ летели. Здесь уже нечего было защищать. Но и приказ отдать было некому. Ребята начали звонить по телефону домой. Кто жене, кто сыну. Сказать: "Я тебя люблю". Не прощались. Просто говорили о любви. Хотя и так все было понятно", — рассказывал он.

Напомним, что в начале октября 2022 года на Донецком направлении погиб историк и депутат Запорожского горсовета Вячеслав Зайцев. Один из главарей боевиков Арсен Павлов по кличке "Моторола" называл его личным врагом.

Фокус ранее писал, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку.