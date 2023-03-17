Воював за Донецький аеропорт: на фронті загинув "кіборг" Сергій Кройтор (фото)

Військовослужбовець із позивним Хоттабич був учасником Революції Гідності, а влітку 2014 року вперше вирушив на війну. Кройтор загинув під час бою біля селища Ямпіль.

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Український військовий Сергій Кройтор загинув на Донеччині. Він воював із 2014 року та брав участь у боях за Донецький аеропорт, написала у Facebook 17 березня його знайома, військова Леся Литвинова.

Кройтор був доброю та відкритою людиною, завжди був готовий допомогти, зазначила вона.

"Пам'ятаєш? Ми сиділи в мене на кухні, а ти намагався довести мені, що ніякий не герой. Є кращц. Я сподівалася, що після Перемоги ми зустрінемося, для мене ти — найкращий. Назавжди. Було честю називати тебе другом. Відпочивай. Твоя варта закінчилася", — додала вона.

Видання DT.UA доповнює, що військовий із позивним Хоттабич загинув біля села Ямпіль Донецької області. До розпаду СРСР він служив у десантних військах.

Кройтор 16 років працював із українським дизайнером Михайлом Вороніним. Потім відкрив своє невелике виробництво з пошиття одягу. Після початку Революції Гідності був на Майдані та влітку 2014 пішов на фронт.

Сергій Кройтор (по центру) на церемонії спецгасіння поштової марки "Вони вистояли! Не витримав бетон!" у Національному музеї історії України в Другій світовій війні у Києві

У перші роки війни на Донбасі Сергій Кройтор пройшов дві ротації на Донецькому аеропорту.

"Не вірив, що вийдемо. Аеропорт упав. У вікна РПГ летіли. Тут уже не було чого захищати. Але й наказ віддати не було кому. Хлопці почали дзвонити телефоном додому. Хто дружині, хто сину. Сказати: "Я тебе люблю", — прощалися. Просто говорили про любов. Хоча й так усе було зрозуміло", — розповідав він.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2022 року на Донецькому напрямку загинув історик і депутат Запорізької міськради В'ячеслав Зайцев. Один із ватажків бойовиків Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" називав його особистим ворогом.

Фокус раніше писав, що президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку.