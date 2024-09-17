"Просто ганебно": чоловік розлючений через туалет, який встановили біля його будинку (фото)

Бретт Кемп стверджує, що ні він, ні його сусіди не були попереджені або проконсультовані з приводу туалету. За його словами, він смердить і має просто жахливий вигляд.

Related video

52-річний Бретт Кемп був просто приголомшений, коли наприкінці липня приїхав до свого будинку в Пурлі, південний Лондон (Англія), і виявив, що перед його будинком встановлено туалет для водіїв автобусів компанії Transport for London (TfL). Про це пише Daily Star.

Чоловік побоюється, що нерухомість неможливо буде продати. Британець стверджує, що ні він, ні його сусіди не були попереджені або проконсультовані з приводу туалету, який, за його словами, смердить і має просто жахливий вигляд.

У результаті ситуації, що склалася, містер Кемп опинився в стресовій ситуації, оскільки йому необхідно продати будинок, оскільки він більше не може дозволити собі щомісячні виплати за іпотекою в розмірі 1800 фунтів стерлінгів. Відтоді як було встановлено туалет, у нього було всього два перегляди. Чоловік вважає, що його будинок став непридатним для продажу.

"Я просто не міг у це повірити. Я був просто приголомшений, коли побачив це. TfL поставила тут туалет без жодних консультацій. Зі мною і сусідами не було жодного зв'язку. Думаю, вони обговорили це тільки зі школою навпроти. Я думаю, те, що вони зробили, просто ганебно. Нікому з них не сподобалося б, якби це був їхній будинок. Мені б хотілося, щоб вони зрозуміли, що це впливає на чиєсь життя. Це як жити в кошмарі. Я відчуваю неймовірний стрес через усе це, тому що мені потрібно продати нерухомість. Я не можу дозволити собі продовжувати виплачувати іпотеку за таких високих процентних ставок, якщо там ніхто не живе", — сказав британець.

Ніхто з мешканців вулиці не був поставлений до відома Фото: Daily Star

Містер Кемп, батько двох хлопчиків-підлітків, розуміє необхідність туалету для водіїв автобусів TfL, але ставить під сумнів підхід місцевої урядової організації.

"Це кінець автобусного маршруту, тому я повністю розумію необхідність туалету. Але вони могли б розмістити його на іншому кінці розворотного майданчика, поруч із лісом. Вони могли б поставити навколо нього дерев'яний навіс, щоб він не виглядав так недоречно. Або принаймні вони могли б розгорнути туалет так, щоб двері не відчинялися просто біля моїх вхідних дверей", — зазначив власник будинку.

Чоловік подав офіційну скаргу з приводу ситуації, що склалася, але йому не відповіли Фото: Daily Star

Чоловік подав офіційну скаргу з приводу ситуації, що склалася, 14 серпня, і йому пообіцяли індивідуальну відповідь протягом 10 днів.

"Мені ніхто не відповідає. Це безлад", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що жінка почала плакати, побачивши вид із вікна свого готелю. Ліндсей Джонсон розповідає про свої пригоди в соцмережах і сподівається надихнути інших на самостійні подорожі. Нещодавно жінка побувала біля Ніагарського водоспаду.