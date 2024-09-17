"Просто позорно": мужчина в ярости из-за туалета, который установили возле его дома (фото)

Бретт Кемп утверждает, что ни он, ни его соседи не были предупреждены или проконсультированы по поводу туалета. По его словам, он воняет и выглядит просто ужасно.

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52-летний Бретт Кемп был просто потрясен, когда в конце июля приехал в свой дом в Пурли, южный Лондон (Англия), и обнаружил, что перед его домом установлен туалет для водителей автобусов компании Transport for London (TfL). Об этом пишет Daily Star.

Мужчина опасается, что недвижимость невозможно будет продать. Британец утверждает, что ни он, ни его соседи не были предупреждены или проконсультированы по поводу туалета, который, по его словам, воняет и выглядит просто ужасно.

В результате сложившейся ситуации мистер Кемп оказался в стрессовой ситуации, поскольку ему необходимо продать дом, так как он больше не может позволить себе ежемесячные выплаты по ипотеке в размере 1800 фунтов стерлингов. С тех пор как был установлен туалет, у него было всего два просмотра. Мужчина считает, что его дом стал непригодным для продажи.

"Я просто не мог в это поверить. Я был просто потрясен, когда увидел это. TfL поставила здесь туалет без всяких консультаций. Со мной и соседями не было никакой связи. Думаю, они обсудили это только со школой напротив. Я думаю, то, что они сделали, просто позорно. Никому из них не понравилось бы, если бы это был их дом. Мне бы хотелось, чтобы они поняли, что это влияет на чью-то жизнь. Это как жить в кошмаре. Я испытываю невероятный стресс из-за всего этого, потому что мне нужно продать недвижимость. Я не могу позволить себе продолжать выплачивать ипотеку при таких высоких процентных ставках, если там никто не живет", — сказал британец.

Никто из жильцов улицы не был поставлен в известность Фото: Daily Star

Мистер Кемп, отец двух мальчиков-подростков, понимает необходимость туалета для водителей автобусов TfL, но ставит под сомнение подход местной правительственной организации.

"Это конец автобусного маршрута, поэтому я полностью понимаю необходимость туалета. Но они могли бы разместить его на другом конце разворотной площадки, рядом с лесом. Они могли бы поставить вокруг него деревянный навес, чтобы он не выглядел так неуместно. Или, по крайней мере, они могли бы развернуть туалет так, чтобы дверь не открывалась прямо у моей входной двери", — отметил владелец дома.

Мужчина подал официальную жалобу по поводу сложившейся ситуации, но ему не ответили Фото: Daily Star

Мужчина подал официальную жалобу по поводу сложившейся ситуации 14 августа, и ему пообещали индивидуальный ответ в течение 10 дней.

"Мне никто не отвечает. Это беспорядок", — добавил он.

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