Під Вінницею вантажівка протаранила мікроавтобус: багато жертв (фото, відео)
Внаслідок удару вантажівки по пасажирському мікроавтобусу шестеро українців отримали травми, несумісні з життям. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх мешканців Вінницької області.
16 жовтня на трасі Стрий-Ізварине, яка проходить через Тернопіль та Вінницю, сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у якій вантажний автомобіль DAF врізався у мікроавтобус Renault Trafik. У ДТП загинули усі пасажири та водій мікроавтобуса — шестеро чоловіків віком від 16 до 23 років. Про обставини трагічної події розповіли на порталі Національної поліції.
У дописі поліції вказано, що смертельна ДТП сталась о 17:20 16 жовтня біля села Писарівка, розташованого на південний схід від околиць Вінниці. За кермом вантажівки перебував 36-річний чоловік, житель Гайсинського району. Попередньо вважається, що він не впорався з керуванням та протаранив мікроавтобус. Загинули усі люди, які були у мікроавтобусі: водій та п'ятеро пасажирів. На фото з місця подій розтрощене авто, у якому повністю зім'ято кабіну та потрощено задню частину.
Загиблі — чоловіки, віком від 16 до 23 року, повідомили у Нацполіції. П'ятеро з них — жителі Вінницького району (16, 17, 19, 23-річні), 21-річний — з Жмеринського району. Постраждали загинули на місці ДТП, ідеться у дописі. На відео, яку опублікували правоохоронці, бачимо телефон одного з чоловіків, деякі особисті речі. Також чути, як поліцейський планує телефонувати усім родичам та повідомляти про інцидент.
Водій вантажівки живий, але отримав поранення. Чоловіка доправили до лікарні, взяли кров для токсикологічного аналізу, потім — затримали, а вантажівку відтягнули на арештмайданчика. Щодо смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. Покарання за такий злочин — тюрма на термін від 5 до 10 років, наголосили у Нацполіції.
Зазначимо, 10 жовтня Фокус писав про ДТП у Польщі, в якому також були загиблі. Згідно з даними порталу RMF24 мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку на КПП "Медика". Двоє осіб отримали травми несумісні з життям, повідомила поліція.
Нагадуємо, 11 жовтня у Києві стався інцидент з водієм автомобіля, який запевняв, що пов'язаний з гуртом "Океан Ельзи". 16 жовтня актор серіалу "Київ вдень та вночі" потрапив у аварію: чоловік пояснив, як його мотоцикл штовхнув водій авто.