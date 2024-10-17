Під Вінницею вантажівка протаранила мікроавтобус: багато жертв (фото, відео)

Внаслідок удару вантажівки по пасажирському мікроавтобусу шестеро українців отримали травми, несумісні з життям. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх мешканців Вінницької області.

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16 жовтня на трасі Стрий-Ізварине, яка проходить через Тернопіль та Вінницю, сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у якій вантажний автомобіль DAF врізався у мікроавтобус Renault Trafik. У ДТП загинули усі пасажири та водій мікроавтобуса — шестеро чоловіків віком від 16 до 23 років. Про обставини трагічної події розповіли на порталі Національної поліції.

ДТП під Вінницею 16 жовтня - відео від Національної поліції

У дописі поліції вказано, що смертельна ДТП сталась о 17:20 16 жовтня біля села Писарівка, розташованого на південний схід від околиць Вінниці. За кермом вантажівки перебував 36-річний чоловік, житель Гайсинського району. Попередньо вважається, що він не впорався з керуванням та протаранив мікроавтобус. Загинули усі люди, які були у мікроавтобусі: водій та п'ятеро пасажирів. На фото з місця подій розтрощене авто, у якому повністю зім'ято кабіну та потрощено задню частину.

ДТП під Вінницею 16 жовтня - як виглядає мікроавтобус Renault Фото: Національна поліція ДТП під Вінницею 16 жовтня - як виглядає мікроавтобус Renault та вантажівка DAF Фото: Національна поліція

Загиблі — чоловіки, віком від 16 до 23 року, повідомили у Нацполіції. П'ятеро з них — жителі Вінницького району (16, 17, 19, 23-річні), 21-річний — з Жмеринського району. Постраждали загинули на місці ДТП, ідеться у дописі. На відео, яку опублікували правоохоронці, бачимо телефон одного з чоловіків, деякі особисті речі. Також чути, як поліцейський планує телефонувати усім родичам та повідомляти про інцидент.

ДТП під Вінницею 16 жовтня - телефон одного з загиблих Фото: Національна поліція ДТП під Вінницею 16 жовтня - особисті речі одного з загиблих Фото: Національна поліція

Водій вантажівки живий, але отримав поранення. Чоловіка доправили до лікарні, взяли кров для токсикологічного аналізу, потім — затримали, а вантажівку відтягнули на арештмайданчика. Щодо смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людей. Покарання за такий злочин — тюрма на термін від 5 до 10 років, наголосили у Нацполіції.

Зазначимо, 10 жовтня Фокус писав про ДТП у Польщі, в якому також були загиблі. Згідно з даними порталу RMF24 мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку на КПП "Медика". Двоє осіб отримали травми несумісні з життям, повідомила поліція.

Нагадуємо, 11 жовтня у Києві стався інцидент з водієм автомобіля, який запевняв, що пов'язаний з гуртом "Океан Ельзи". 16 жовтня актор серіалу "Київ вдень та вночі" потрапив у аварію: чоловік пояснив, як його мотоцикл штовхнув водій авто.