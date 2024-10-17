Под Винницей грузовик протаранил микроавтобус: много жертв (фото, видео)

В результате удара грузовика по пассажирскому микроавтобусу шестеро украинцев получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних жителей Винницкой области.

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16 октября на трассе Стрый-Изварино, проходящей через Тернополь и Винницу, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором грузовой автомобиль DAF врезался в микроавтобус Renault Trafik. В ДТП погибли все пассажиры и водитель микроавтобуса — шестеро мужчин в возрасте от 16 до 23 лет. Об обстоятельствах трагического события рассказали на портале Национальной полиции.

ДТП под Винницей 16 октября — видео от Национальной полиции

В заметке полиции указано, что смертельное ДТП произошло в 17:20 16 октября возле села Писаревка, расположенного к юго-востоку от окрестностей Винницы. За рулем грузовика находился 36-летний мужчина, житель Гайсинского района. Предварительно считается, что он не справился с управлением и протаранил микроавтобус. Погибли все люди, которые были в микроавтобусе: водитель и пятеро пассажиров. На фото с места событий разбитое авто, в котором полностью смята кабина и разбита задняя часть.

ДТП под Винницей 16 октября — как выглядит микроавтобус Renault Фото: Национальная полиция ДТП под Винницей 16 октября — как выглядит микроавтобус Renault и грузовик DAF Фото: Национальная полиция

Погибшие — мужчины в возрасте от 16 до 23 лет, сообщили в Нацполиции. Пятеро из них — жители Винницкого района (16, 17, 19, 23-летние), 21-летний — из Жмеринского района. Пострадавшие погибли на месте ДТП, говорится в сообщении. На видео, которое опубликовали правоохранители, видим телефон одного из мужчин, некоторые личные вещи. Также слышно, как полицейский планирует звонить всем родственникам и сообщать об инциденте.

ДТП под Винницей 16 октября — телефон одного из погибших — телефон одного из погибших Фото: Национальная полиция ДТП под Винницей 16 октября — личные вещи одного из погибших Фото: Национальная полиция

Водитель грузовика жив, но получил ранения. Мужчину доставили в больницу, взяли кровь для токсикологического анализа, затем — задержали, а грузовик оттянули на штрафплощадку. По смертельному ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Наказание за такое преступление — тюрьма на срок от 5 до 10 лет, отметили в Нацполиции.

Отметим, 10 октября Фокус писал о ДТП в Польше, в котором также были погибшие. Согласно данным портала RMF24 микроавтобус с украинцами врезался в грузовик на КПП "Медика". Два человека получили травмы несовместимые с жизнью, сообщила полиция.

Напоминаем, 11 октября в Киеве произошел инцидент с водителем автомобиля, который уверял, что связан с группой "Океан Эльзы". 16 октября актер сериала "Киев днем и ночью" попал в аварию: мужчина объяснил, как его мотоцикл толкнул водитель авто.