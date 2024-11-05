Від червоної доріжки до городу: колишня модель облаштувала будинок у шкільному автобусі (фото)

Лора Ла Рю співпрацювала з відомими фотографами і з'являлася на світських заходах у компанії таких зірок, як Леонардо Ді Капріо.

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32-річна Лора Ла Рю, колишня модель із Лос-Анджелеса (США), полишила світське життя заради "нового шляху" і тепер живе далеко від міської метушні. Разом із донькою вона облаштувала своє житло у відреставрованому шкільному автобусі, який слугує їм мобільним домом. Про це пише New York Post.

Американка вирощує свої продукти й намагається жити за рахунок невеликого городу.

"Більшість людей прагнуть сімейного дому та безпеки. Мені теж хотілося знайти тихе місце, де можна насолоджуватися простими речами й гостинно зустрічати близьких. На щастя, для такого способу життя не потрібно багато грошей", — розповіла Ла Рю.

Колись жінка працювала з відомими фотографами, зокрема з Девідом ЛаШапелем, і з'являлася на світських заходах у компанії зірок, таких як Леонардо Ді Капріо. Однак вона давно мріяла про усамітнення і спокій, як у дитинстві. Після переїзду на природу вона помітила, що міське життя приносило їй стрес і проблеми зі здоров'ям.

"Автобус був уже підготовлений до життя, у ньому встановлені компостний туалет, душ, плита і духовка, а також затишне спальне місце для дитини", — поділилася Ла Рю.

Американка вирощує свої продукти і намагається жити за рахунок невеликого городу Фото: Instagram/@rideordyeojai

Крім облаштування життя на колесах, Ла Рю знайшла нове джерело доходу — вона створила бренд Ride or Dye Ojai, де продає одяг у техніці тай-дай. Під час пандемії американка запустила YouTube-канал, на який підписалися понад 26 000 осіб. Тепер Ла Рю ділиться своєю майстерністю під час онлайн-уроків і майстер-класів, продаючи власні вироби.

"Я хочу надихати людей не боятися змін і покращувати своє життя, навіть якщо це вимагає ризику", — каже Ла Рю, мама 16-місячної доньки.

Попри всі зручності в їхньому автобусі, вона додає, що вони з донькою проводять більшу частину часу на свіжому повітрі.

"Це найкращий спосіб для дитини рости", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що американський бізнесмен розлютив сусідів, побудувавши своєму синові трасу для перегонів. Чарльз Сіперко зазначив, що трек коштував понад 100 000 доларів. Він облаштований на приватній території, огородженій деревами і чагарником, щоб звести шум до мінімуму, але сусіди все одно не задоволені.

Також стало відомо, що подружжя подало до суду на няню за те, що вона звільнилася. Девід Аарон і Глорія Гарофало розповіли, що їхні діти встигли звикнути до дівчини і почувалися в безпеці. За їхніми словами, її раптовий відхід став для них стресом.