От красной дорожки к огороду: бывшая модель обустроила дом в школьном автобусе (фото)

Лора Ла Рю сотрудничала с известными фотографами и появлялась на светских мероприятиях в компании таких звезд, как Леонардо Ди Каприо.

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32-летняя Лора Ла Рю, бывшая модель из Лос-Анджелеса (США), оставила светскую жизнь ради "нового пути" и теперь живет вдали от городской суеты. Вместе с дочерью она обустроила свое жилище в отреставрированном школьном автобусе, который служит им мобильным домом. Об этом пишет New York Post.

Американка выращивает свои продукты и старается жить за счет небольшого огорода.

"Большинство людей стремятся к семейному дому и безопасности. Мне тоже хотелось найти тихое место, где можно наслаждаться простыми вещами и гостеприимно встречать близких. К счастью, для такого образа жизни не нужно много денег", — рассказала Ла Рю.

Когда-то женщина работала с известными фотографами, в том числе с Дэвидом ЛаШапелем, и появлялась на светских мероприятиях в компании звезд, таких как Леонардо Ди Каприо. Однако она давно мечтала об уединении и спокойствии, как в детстве. После переезда на природу она заметила, что городская жизнь приносила ей стресс и проблемы со здоровьем.

"Автобус был уже подготовлен к жизни, в нем установлены компостный туалет, душ, плита и духовка, а также уютное спальное место для ребенка", — поделилась Ла Рю.

Американка выращивает свои продукты и старается жить за счет небольшого огорода Фото: Instagram/@rideordyeojai

Помимо обустройства жизни на колесах, Ла Рю нашла новый источник дохода — она создала бренд Ride or Dye Ojai, где продает одежду в технике тай-дай. Во время пандемии американка запустила YouTube-канал, на который подписались более 26 000 человек. Теперь Ла Рю делится своим мастерством во время онлайн-уроков и мастер-классов, продавая собственные изделия.

"Я хочу вдохновлять людей не бояться изменений и улучшать свою жизнь, даже если это требует риска", — говорит Ла Рю, мама 16-месячной дочери.

Несмотря на все удобства в их автобусе, она добавляет, что они с дочерью проводят большую часть времени на свежем воздухе.

"Это лучший способ для ребенка расти", — добавила она.

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