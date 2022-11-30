Українські Mercedes-Benz: історія унікальних спортивних автомобілів заводу "Антонов" (фото)

Автомобіль "Київ-Спорт" нагадував знаменитий Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Спорткар виграв багато гонок і навіть потрапив на сторінки французького автожурналу.

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Мало хто знає, що столичний завод "Антонов" свого часу проєктував інноваційні автомобілі. Українські авіабудівники ще 60 років тому розробили справжнісінький спорткар "Київ-Спорт". Про унікальне авто розповіли на сайті ussr-autosport.

[ + – ] Обтічний кузов виконали з легкого авіційного дюралюмінію Фото: "За рулем"

Купе "Київ-Спорт" було створено в 1959 році під керівництвом інженера конструкторського бюро Антонова Юрія Земцова. Елегантний обтічний кузов виготовили з легкого авіаційного дюралюмінію, причому панелі з'єднали заклепками.

Кузов встановили його на раму з тоненьких сталевих труб. Автомобіль важив менше за тонну. Цікаво, що його двері піднімалися нагору, як на знаменитому Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

[ + – ] Український спорткар успішно брав участь у перегонах Фото: "За рулем"

"Київ-Спорт" обладнали двигуном від "Москвича-407", проте потужність його збільшила до 75 к. c. А габаритні вогні та деякі інші деталі запозичили в літаків Антонова.

[ + – ] Разом із купе створили і кабріолет "Київ-Спорт" Фото: "За рулем"

З 1960 року український спорткар брав активну участь у змаганнях: гонщик Віктор Лихацький на ньому здобув п'ять перемог і став срібним призером чемпіонату УРСР. Ба більше, автомобіль став відомим за кордоном і навіть потрапив до відомого французького автожурналу L'annee automobiles, як найелегантніше радянське авто.

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Згодом на заводі Антонова виготовили ще два екземпляри "Київ-Спорт". Один із них був кабріолетом із двигуном від "Волги" ГАЗ-21 із збільшеною до 90 к. c. потужністю. Максимальна швидкість становила 160 км/год.

[ + – ] До наших днів зберігся лише один екземпляр авто Фото: drive2.ru

Автомобілі продовжили брати участь у різних перегонах, але вже не так успішно. З 1962 року Київ-Спорт відправили на заслужений відпочинок. До наших днів зберігся лише один автомобіль, проте його стан залишає бажати кращого і потребує реставрації.

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