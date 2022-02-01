Растаможка авто в смартфоне: в Кабмине рассказали, когда она заработает
Растаможить авто можно будет через портал "Дія". Для запуска нового сервиса необходимы изменения в законодательство.
Уже в нынешнем году в Украине может заработать растаможка авто онлайн. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщают Факты.
Растаможить автомобиль не выходя из дома можно будет через приложение государственных услуг "Дія". По словам Михаила Федорова, новую функцию запустят до конца 2022 года – после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство.
Напомним, Кабинет Министров анонсировал онлайн-растаможку в прошлом году и в сентябре принял соответствующее постановление, позволяющее ее запустить. Изначально планировалось, что это будет пилотный проект и проработает он до 31 декабря 2023 года.Важно
Сейчас растаможка в смартфоне пребывает на стадии тестирования. Она осуществляется в полностью автоматическом режиме. Через приложение "Дія" можно загрузить все документы на транспортное средство, заполнить необходимые бланки, а затем оплатить онлайн все таможенные сборы и налоги.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко подорожала растаможка – платить придется на 20% больше. Из-за этого склады украинских портов заставлены не востребованными б/у авто.