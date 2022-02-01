Растаможка авто в смартфоне: в Кабмине рассказали, когда она заработает

Растаможить авто можно будет через портал "Дія". Для запуска нового сервиса необходимы изменения в законодательство.

Уже в нынешнем году в Украине может заработать растаможка авто онлайн. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщают Факты.

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Растаможить автомобиль не выходя из дома можно будет через приложение государственных услуг "Дія". По словам Михаила Федорова, новую функцию запустят до конца 2022 года – после того, как Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство.

[ + – ] Онлайн-растаможка - пилотный проект, расчитанный до 31 декабря 2023 года Фото: autoua.net

Напомним, Кабинет Министров анонсировал онлайн-растаможку в прошлом году и в сентябре принял соответствующее постановление, позволяющее ее запустить. Изначально планировалось, что это будет пилотный проект и проработает он до 31 декабря 2023 года.

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Сейчас растаможка в смартфоне пребывает на стадии тестирования. Она осуществляется в полностью автоматическом режиме. Через приложение "Дія" можно загрузить все документы на транспортное средство, заполнить необходимые бланки, а затем оплатить онлайн все таможенные сборы и налоги.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко подорожала растаможка – платить придется на 20% больше. Из-за этого склады украинских портов заставлены не востребованными б/у авто.