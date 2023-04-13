Легенда из 90-х: обнаружен культовый 27-летний Dodge Viper с пробегом всего 1300 км (фото)
Купе Dodge Viper GTS оснащено огромным 8,0-литровым V10 на 450 л. с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 298 км/ч.
В США нашли идеально сохраненный Dodge Viper 1996 года. Знаменитый спорткар является капсулой времени, ведь за 27 лет проехал только 1308 км. Об этом сообщается на сайте Bring a Trailer.
Этот Dodge Viper GTS первого поколения был выпущен в 1996 году, но куплен только пять лет спустя за $69 300 – об этом свидетельствует сохранившаяся квитанция на авто. Спорткар практически не эксплуатировался и большую часть времени простоял в гараже.
Автомобиль в очень хорошем состоянии и выглядит как новый – его кузов без повреждений, да и кожаный салон неплохо сохранился. Двигатель Dodge Viper GTS чистый и даже сохранены родные шины размером 275/40 R17 спереди и 335/35 R17 сзади. Пришлось только заменить упоры стеклянной двери багажника.
Сейчас Dodge Viper 1996 года планируют продать на аукционе. Капсула времени может оказаться весьма недешевой.
Культовый Dodge Viper первого поколения сейчас очень ценится коллекционерами. Всего с 1991 по 2002 годы было выпущено немногим более 17 тысяч этих авто, из которых лишь 6800 – купе GTS.Важно
Спорткар Dodge Viper GTS оснащен огромным 8,0-литровым V10 мощностью 450 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 298 км/ч.
Оснащение авто включает кондиционер и акустику Alpine. Интересная деталь: у столь мощного авто нет ни ESP, ни системы контроля сцепления – Dodge Viper позиционировали, как модель для умелого водителя.
Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили уникальный Dodge Viper из известного сериала.
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