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Авто

Легенда из 90-х: обнаружен культовый 27-летний Dodge Viper с пробегом всего 1300 км (фото)

Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, спорткар Dodge
Фото: Bring a Trailer | Пробег Dodge Viper GTS — всего 1308 км

Купе Dodge Viper GTS оснащено огромным 8,0-литровым V10 на 450 л. с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 298 км/ч.

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В США нашли идеально сохраненный Dodge Viper 1996 года. Знаменитый спорткар является капсулой времени, ведь за 27 лет проехал только 1308 км. Об этом сообщается на сайте Bring a Trailer.

Додж Вайпер 1996, Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, спорткар Dodge Fullscreen
Знаменитый спорткар отлично сохранился
Фото: Bring a Trailer

Этот Dodge Viper GTS первого поколения был выпущен в 1996 году, но куплен только пять лет спустя за $69 300 – об этом свидетельствует сохранившаяся квитанция на авто. Спорткар практически не эксплуатировался и большую часть времени простоял в гараже.

Dodge Viper 1996, Dodge Viper GTS, Dodge Viper, Dodge Viper 1996, спорткар Dodge Fullscreen
Всего выпущено около 6800 купе Dodge Viper GTS
Фото: Bring a Trailer

Автомобиль в очень хорошем состоянии и выглядит как новый – его кузов без повреждений, да и кожаный салон неплохо сохранился. Двигатель Dodge Viper GTS чистый и даже сохранены родные шины размером 275/40 R17 спереди и 335/35 R17 сзади. Пришлось только заменить упоры стеклянной двери багажника.

Сейчас Dodge Viper 1996 года планируют продать на аукционе. Капсула времени может оказаться весьма недешевой.

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Кожаный салон Dodge Viper в хорошем состоянии
Фото: Bring a Trailer

Культовый Dodge Viper первого поколения сейчас очень ценится коллекционерами. Всего с 1991 по 2002 годы было выпущено немногим более 17 тысяч этих авто, из которых лишь 6800 – купе GTS.

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Ценная находка: обнаружен культовый американский спорткар 70-х с пробегом 1000 км (фото)
Ценная находка: обнаружен культовый американский спорткар 70-х с пробегом 1000 км (фото)

Спорткар Dodge Viper GTS оснащен огромным 8,0-литровым V10 мощностью 450 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 298 км/ч.

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Под капотом установлен 450-сильный V10
Фото: Bring a Trailer

Оснащение авто включает кондиционер и акустику Alpine. Интересная деталь: у столь мощного авто нет ни ESP, ни системы контроля сцепления – Dodge Viper позиционировали, как модель для умелого водителя.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили уникальный Dodge Viper из известного сериала.

Также мы писали, что в Украину привезли первый Dodge Viper последнего поколения.