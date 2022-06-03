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Електрокар Tesla перетворили на практичний автобудинок з кухнею, душем та кінопроєктором (фото)

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Фото: autoevolution.com | Висота модуля дозволяє стати на повний зріст

Для Tesla Cybertruck пропонують знімний модуль, що трансформується в кузов. Він може бути кухнею, спальнею або робочим кабінетом.

Електричний пікап Tesla Cybertruck ще не надійшов у виробництво, а для нього вже готують пакети доробок. Один із них пропонує перетворити електрокар на будинок на колесах. Про це пише сайт Autoevolution.

Нестандартний тюнінг Tesla Cybertruck виконали у каліфорнійській компанії Space Campers. Там розробили для нього знімний житловий модуль, який міститься в кузові пікапа.

Tesla Cybertruck, пікап Tesla Cybertruck, електромобіль Tesla Cybertruck, тюнінг Tesla Cybertruck, новий Tesla Cybertruck
У складеному стані кемпер міститься під кришкою-кунгом
Фото: autoevolution.com

У складеному стані цей модуль має вигляд як кришка-кунг і практично не впливає на аеродинаміку Tesla Cybertruck. Розкладається він автоматично всього за 30 секунд завдяки пневматичному механізму, підключеному до компресора для підкачування шин (він входить до обладнання електромобіля).

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У житловому модулі встановлено розкладне двомісне ліжко, яке можна перетворити на обідній стіл. Висота модуля дозволяє стати на повний зріст. Спальня швидко трансформується на повноцінну кухню або робочий кабінет.

У житловому модулі розкладається двоспальне ліжко
У житловому модулі розкладається двоспальне ліжко
Спальня швидко трансформується у робочий кабінет
Спальня швидко трансформується у робочий кабінет
За бажання можна швидко розкласти кухню
За бажання можна швидко розкласти кухню
Оснащення включає виносний санвузол
Оснащення включає виносний санвузол
За доплату запропоновано кінопроектор
За доплату запропоновано кінопроектор
На дах можуть встановити сонячні батареї
На дах можуть встановити сонячні батареї
У житловому модулі розкладається двоспальне ліжко
Спальня швидко трансформується у робочий кабінет
За бажання можна швидко розкласти кухню
Оснащення включає виносний санвузол
За доплату запропоновано кінопроектор
На дах можуть встановити сонячні батареї

Усередині знайшлося місце шафкам для поклажі, а для зарядки гаджетів є розетки та USB-порти. Також передбачені виносний душ з санвузлом і набір меблів для пікніка. Батарея електромобіля живить підсвічування, електроплиту, холодильник та бойлер для води.

Ціна модуля від Space Campers починається із 24 тис. доларів. Серед додаткових опцій є сонячні батареї на дах та проєктор для перегляду кіно.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобілі в Україні суттєво подешевшають завдяки новим пільгам від Кабміну.