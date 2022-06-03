Електрокар Tesla перетворили на практичний автобудинок з кухнею, душем та кінопроєктором (фото)
Для Tesla Cybertruck пропонують знімний модуль, що трансформується в кузов. Він може бути кухнею, спальнею або робочим кабінетом.
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Електричний пікап Tesla Cybertruck ще не надійшов у виробництво, а для нього вже готують пакети доробок. Один із них пропонує перетворити електрокар на будинок на колесах. Про це пише сайт Autoevolution.
Нестандартний тюнінг Tesla Cybertruck виконали у каліфорнійській компанії Space Campers. Там розробили для нього знімний житловий модуль, який міститься в кузові пікапа.
У складеному стані цей модуль має вигляд як кришка-кунг і практично не впливає на аеродинаміку Tesla Cybertruck. Розкладається він автоматично всього за 30 секунд завдяки пневматичному механізму, підключеному до компресора для підкачування шин (він входить до обладнання електромобіля).Важливо
У житловому модулі встановлено розкладне двомісне ліжко, яке можна перетворити на обідній стіл. Висота модуля дозволяє стати на повний зріст. Спальня швидко трансформується на повноцінну кухню або робочий кабінет.
Усередині знайшлося місце шафкам для поклажі, а для зарядки гаджетів є розетки та USB-порти. Також передбачені виносний душ з санвузлом і набір меблів для пікніка. Батарея електромобіля живить підсвічування, електроплиту, холодильник та бойлер для води.
Ціна модуля від Space Campers починається із 24 тис. доларів. Серед додаткових опцій є сонячні батареї на дах та проєктор для перегляду кіно.
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