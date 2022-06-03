Електрокар Tesla перетворили на практичний автобудинок з кухнею, душем та кінопроєктором (фото)

Для Tesla Cybertruck пропонують знімний модуль, що трансформується в кузов. Він може бути кухнею, спальнею або робочим кабінетом.

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Електричний пікап Tesla Cybertruck ще не надійшов у виробництво, а для нього вже готують пакети доробок. Один із них пропонує перетворити електрокар на будинок на колесах. Про це пише сайт Autoevolution.

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Нестандартний тюнінг Tesla Cybertruck виконали у каліфорнійській компанії Space Campers. Там розробили для нього знімний житловий модуль, який міститься в кузові пікапа.

[ + – ] У складеному стані кемпер міститься під кришкою-кунгом Фото: autoevolution.com

У складеному стані цей модуль має вигляд як кришка-кунг і практично не впливає на аеродинаміку Tesla Cybertruck. Розкладається він автоматично всього за 30 секунд завдяки пневматичному механізму, підключеному до компресора для підкачування шин (він входить до обладнання електромобіля).

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У житловому модулі встановлено розкладне двомісне ліжко, яке можна перетворити на обідній стіл. Висота модуля дозволяє стати на повний зріст. Спальня швидко трансформується на повноцінну кухню або робочий кабінет.

[ + – ] У житловому модулі розкладається двоспальне ліжко [ + – ] Спальня швидко трансформується у робочий кабінет [ + – ] За бажання можна швидко розкласти кухню [ + – ] Оснащення включає виносний санвузол [ + – ] За доплату запропоновано кінопроектор [ + – ] На дах можуть встановити сонячні батареї

Усередині знайшлося місце шафкам для поклажі, а для зарядки гаджетів є розетки та USB-порти. Також передбачені виносний душ з санвузлом і набір меблів для пікніка. Батарея електромобіля живить підсвічування, електроплиту, холодильник та бойлер для води.

Ціна модуля від Space Campers починається із 24 тис. доларів. Серед додаткових опцій є сонячні батареї на дах та проєктор для перегляду кіно.

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