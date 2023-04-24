"Сумнівів немає": у Кремлі заявили, що Захід спробує втрутитися в президентські вибори у РФ

Прессекретар президента Росії заявив, що втручання "ззовні" відбувається щоразу та на тлі війни в Україні посилиться. Дмитро Пєсков допускає, що Захід прагне зірвати вибори президента РФ.

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Захід посилюватиме свої спроби втрутитися в президентські вибори, що проходитимуть наступного року в Росії. Про це сьогодні, 24 квітня, заявив прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

"Вибори відбудуться, до них почнеться підготовка. А те, що так чи інакше ззовні відбувається втручання щоразу — і в умовах війни, і за нинішніх міжнародних обставин — цей тиск і ці спроби втручання кратно збільшуватимуться, сумнівів тут ніщо не викликає", — сказав прессекретар.

Пєсков назвав майбутні вибори президента "надзвичайно важливими". Також представник Кремля нагадав про заяву Володимира Путіна, що проводитимуть їх із дотриманням демократичних процедур.

Прессекретар президента РФ погодився з тим, що Захід має наміри зірвати президентські вибори в країні-агресорці.

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