Ядерна загроза чи наступ РФ: чого чекати Україні до дня народження Путіна

Напередодні дня народження президента РФ, стали з'являтися чутки і домисли про можливе загострення великої війни. Росія готується провести навчання через "загрозу ядерних ударів", а Україну тим часом активно відвідують західні чиновники. Що діється в голові Путіна, не знає ніхто, тому питання застосування зброї масового ураження все ще відкрите, кажуть Фокусу військові аналітики.

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Президент Росії Володимир Путін святкує 7 жовтня день народження, як і в попередні два роки він збирається "попрацювати". Щоправда, місто, де перебуватиме диктатор, невідоме. Найімовірніші варіанти — Москва, Санкт-Петербург або Сочі, пишуть, росЗМІ.

У жовтні минулого року диктатор відзначив 70-річчя з колегами на неформальній зустрічі глав держав СНД у Санкт-Петербурзі, а у 2021-му був на нараді з постійними членами Радбезу РФ.

Напередодні дня народження російського диктатора стали з'являтися прогнози можливого загострення повномасштабної війни Росії з Україною. Увагу ЗМІ та експертів привернули плани Москви влаштувати 3 жовтня масштабні навчання з цивільної оборони через "загрозу ядерної війни". Підкреслюється, що ці навчання відбудуться вперше в історії Росії.

"В умовах розхитування загальновизнаних норм і принципів міжнародного права зростає небезпека збройних конфліктів за участю ядерних держав, зокрема поблизу кордонів Росії", — вказують організатори маневрів.

Російський сегмент соцмереж поширює інформацію про нібито ультиматум Путіна президенту України Володимиру Зеленському. Росія може перейти у "справжню війну, яку ще не починала".

Паралельно з чутками про військову ескалацію в Україні 2 жовтня зустрічаються всі міністри закордонних справ країн ЄС. Зазвичай ця подія відбувається в Брюсселі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що єврочиновники обговорять безпекові зобов'язання перед Україною в умовах великої війни.

Крім цього, 28 вересня до Києва приїжджали міністр оборони Франції Себастьян Лекорню і новий глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс. Чому настільки високопоставлені гості майже одночасно відвідали українську столицю саме зараз, залишається незрозумілим.

Ядерний шантаж або провокації ФСБ всередині РФ

Імовірність нанесення по території України ракетних ударів до дня народження диктатора невелика, адже системи ППО можуть зірвати свято, вважає співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів "Центру Разумкова", військовий експерт Олексій Мельник .

"Якщо в період із 4 до 7 жовтня станеться резонансний напад, його спробують прив'язати до дня народження Путіна. Українська розвідка і спецслужби можуть готувати свій ретельно спланований подарунок", — зауважив експерт.

Інший сценарій, за його оцінкою, це провокація з великою кількістю жертв від російських спецслужб усередині РФ із подальшим звинуваченням України. Питання застосування Кремлем ядерної зброї відкрите через крайню непередбачуваність його глави, додав Мельник.

"Одна справа — ядерний шантаж, а інша — виконання. Будь-яке використання тактичних боєголовок докорінно змінить військову ситуацію. Росіян поступово привчають до того, що ядерна війна цілком реальна і тільки допоможе країні", — продовжує він.

Як приклад Мельник згадав висловлювання депутата Держдуми і генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Гурульова про ядерний удар по селу Работине, де українська армія здобула успіхи.

"Работине — ідеальне місце для застосування тактичної ядерної зброї. Вони там усі в купу зібралися, на цьому наступальне угруповання накрилося "мідним тазом"... І навіть тими силами, які є, ми цілком здатні пройти вперед, звільнивши Запорізьку, а може, навіть Дніпропетровську область", — говорив російський депутат.

"Загострювати нічим": чи піде армія Росії в новий наступ?

Незважаючи на масштабні цивільні навчання в Росії, ядерну складову можна повністю виключити з порядку денного, каже Фокусу полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Путіну пояснили, чому не можна використовувати ядерну зброю. При локальному протистоянні з Україною це неможливо. З приводу новин про загострення з 4 жовтня — нічим їм (армії Росії) загострювати. У ворога є певна кількість сил на східному фланзі на Луганському напрямку. Позитивної динаміки там вони не показали", — пояснив він.

Варіант із тактичною ядерною зброєю по прикордонних областях не варто розглядати, оскільки він призведе до ефекту доміно. Захід може завдати удару у відповідь і одразу в кількох країн протягом 1-2 місяців з'явиться зброя масового ураження, додав Світан.

Фокус раніше писав, що російського президента можуть оригінально привітати його колеги. Масованого удару по містах України не буде, але варто очікувати вбивств опозиціонерів у Росії.

Зазначимо, що Росія може почати дестабілізувати ситуацію на Балканах. На думку наукового співробітника Фонду захисту демократії Івана Страднера, саме в цьому регіоні фланг НАТО найслабший.