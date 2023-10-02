Ядерная угроза или наступление РФ: чего ждать Украине ко дню рождения Путина

В преддверии дня рождения президента РФ, стали появляться слухи и домыслы о возможном обострении большой войны. Россия готовится провести учения из-за "угрозы ядерных ударов", а Украину тем временем активно посещают западные чиновники. Что творится в голове Путина, не знает никто, поэтому вопрос применения оружия массового поражения все еще открыт, говорят Фокусу военные аналитики.

Related video

Президент России Владимир Путин празднует 7 октября день рождения, как и в предыдущие два года он собирается "поработать". Правда, город, где будет находиться диктатор, неизвестен. Наиболее вероятные варианты — Москва, Санкт-Петербург или Сочи, пишут, росСМИ.

В октябре прошлого года диктатор отметил 70-летие с коллегами на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, а в 2021-м был на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Накануне дня рождения российского диктатора стали появляться прогнозы возможного обострения полномасштабной войны России с Украиной. Внимание СМИ и экспертов привлекли планы Москвы устроить 3 октября масштабные учения по гражданской обороне из-за "угрозы ядерной войны". Подчеркивается, что эти учения пройдут впервые в истории России.

"В условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права растет опасность вооруженных конфликтов с участием ядерных держав, в том числе вблизи границ России", — указывают организаторы маневров.

Российский сегмент соцсетей распространяет информацию о якобы ультиматуме Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому. Россия может перейти в "настоящую войну, которую еще не начинала".

Параллельно со слухами о военной эскалации в Украине 2 октября встречаются все министры иностранных дел стран ЕС. Обычно это событие проходит в Брюсселе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что еврочиновники обсудят обязательства по безопасности перед Украиной в условиях большой войны.

Кроме этого, 28 сентября в Киев приезжали министр обороны Франции Себастьян Лекорню и новый глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс. Почему столь высокопоставленные гости почти одновременно посетили украинскую столицу именно сейчас, остается неясным.

Ядерный шантаж или провокации ФСБ внутри РФ

Вероятность нанесения по территории Украины ракетных ударов ко дню рождения диктатора небольшая, ведь системы ПВО могут сорвать праздник, считает содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов "Центра Разумкова", военный эксперт Алексей Мельник.

"Если в период с 4 по 7 октября случится резонансное нападение, его попробуют привязать ко дню рождения Путина. Украинская разведка и спецслужбы могут готовить свой тщательно спланированный подарок", — заметил эксперт.

Другой сценарий, по его оценке, это провокация с большим числом жертв от российских спецслужб внутри РФ с последующим обвинением Украины. Вопрос применения Кремлем ядерного оружия открыт из-за крайней непредсказуемости его главы, добавил Мельник.

"Одно дело — ядерный шантаж, а другое исполнение. Любое использование тактических боеголовок в корне изменит военную ситуацию. Россиян постепенно приучают к тому, что ядерная война вполне реальна и только поможет стране", — продолжает он.

В качестве примера Мельник вспомнил высказывание депутата Госдумы и генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Гурулева о ядерном ударе по селу Работино, где украинская армия одержала успехи.

"Работино – идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Они там все в кучу собрались, на этом наступательная группировка накрылась "медным тазом"… И даже теми силами, которые есть, мы вполне способны пройти вперед, освободив Запорожскую, а может даже Днепропетровскую область", – говорил российский депутат.

"Обострять нечем": пойдет ли армия России в новое наступление?

Несмотря на масштабные гражданские учения в России, ядерную составляющую можно полностью исключить из повестки дня, говорит Фокусу полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Путину объяснили, почему нельзя использовать ядерное оружие. При локальном противостоянии с Украиной это невозможно. По поводу новостей про обострения с 4 октября — нечем им (армии России) обострять. У врага есть определенное количество сил на восточном фланге на Луганском направлении. Положительной динамики там они не показали", — объяснил он.

Вариант с тактическим ядерным оружием по приграничным областям не стоит рассматривать, так как он приведет к эффекту домино. Запад может нанести ответный удар и сразу у нескольких стран в течение 1-2 месяцев появится оружие массового поражения, добавил Свитан.

Фокус ранее писал, что российского президента могут оригинально поздравить его коллеги. Массированного удара по городам Украины не будет, но стоит ожидать убийств оппозиционеров в России.

Отметим, что Россия может начать дестабилизировать ситуацию на Балканах. По мнению научного сотрудника Фонда защиты демократии Ивана Страднера, именно в этом регионе фланг НАТО самый слабый.