"Відволікти Захід від України": Кремль може атакувати НАТО з несподіваного боку, — ЗМІ

Науковий співробітник Фонду захисту демократії Івана Страднер вважає, що Кремль налаштований розпочати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції.

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Оскільки Російська Федерація зазнає невдач в Україні, безпосередня загроза членам НАТО, таким як Польща і країни Балтії, може бути дещо пом'якшена. Ймовірно, новою точкою докладання дестабілізуючих зусиль Москви стануть Балкани. Саме на Балканах розташований найслабший фланг НАТО, що являє собою відповідну ціль для амбіцій Росії. Так вважає науковий співробітник Фонду захисту демократії Івана Страднер, повідомляє The Telegraph.

На думку автора публікації, Володимир Путін поставив собі за мету "зруйнувати НАТО і виявити вразливі місця Альянсу".

Цього тижня, під час одного з найжорстокіших зіткнень відтоді, як Косово проголосило незалежність від Сербії 2008 року, десятки добре озброєних етнічних сербів напали на поліцію на півночі Косова і забарикадувалися в православній церкві. Унаслідок інциденту загинув один поліцейський і троє нападників.

"Ця ескалація — мрія Москви. Сербія і Росія вже кілька місяців готують сербів до ескалації в Косово, розпалюючи напруженість на Балканах, щоб відволікти Захід від війни в Україні", — йдеться в матеріалі.

За даними Івани Страднер, інформаційний простір був наповнений пропагандою, що повторює старе твердження про те, що Косово належить Сербії. Подібна риторика і раніше розпалювала етнічне насильство в регіоні.

Президент РФ Володимир Путін може використовувати гібридну війну, щоб дестабілізувати регіон і зробити Росію єдиним надійним парламентером там.

"Цей план переслідує три мети: відвернути Захід від України, зміцнити позиції Москви в регіоні і дати Путіну важелі впливу на західні держави, якщо вони хочуть запобігти ескалації конфлікту в регіоні... Незважаючи на загальну військову перевагу НАТО, у нього слабкі позиції на Балканах, і Росія продовжує перемагати його там. Настав час НАТО посилити свою присутність у регіоні і перевести Росію в оборону", — пише автор публікації.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що прем'єр-міністр Косова Альбін Курті звинуватив Сербію в підтримці терористів і оголосив про початок контртерористичної операції.

Крім цього, Фокус писав, що озброєні люди на бронетехніці увірвалися в село Баньска в Косово, вступили в перестрілку з поліцією і забарикадувалися в одному з монастирів.