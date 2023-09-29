В стилі "рязанського цукру": експерт розповів, що Путіну можуть "подарувати" на його 71-річчя

Президенту РФ Володимиру Путіну подобаються "жорсткі" подарунки. На одне з день народжень він отримав смерть російської опозиційної журналістки Ганни Політковської, розповів військовий експерт Олексій Мельник.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін святкує день народження 7 жовтня. Співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів "Центру Разумкова", військовий експерт Олексій Мельник вважає, що оточення російського лідера захоче привітати його. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він зазначив, що на одне з день народжень Путіна йому "дарували" вбивство відомої російської опозиційної журналістки Ганни Політковської.

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"Очевидно, щось таке, що може порадувати душу цього престарілого маніяка", — сказав Олексій Мельник.

З його слів, повинен бути "жорсткий" подарунок — адже саме такі подобаються російському лідерові. Проте експерт переконаний, що це не буде збільшення кількості ракетних ударів по містах України чи конкретних цілях.

Ну думку Мельника, не варто виключати ймовірності атаки на Запорізькій АЕС чи інших критичних об'єктах. Зокрема, це можуть бути теракти в кадебістській манері.

"Якщо спробувати заглибитися у кадебістську конспірологію, то дійсно вони можуть це підлаштувати під дату народження Путіна, щоб використати ще один аргумент, що нібито українці мали це вчинити, щоб зробити їхньому вождю боляче", — пояснив він.

Олексій Мельник додав, що існує загроза того, що спецслужби РФ можуть запланувати теракти в стилі "рязянського цукру" для подарунку Путіну. Зокрема, такі теракти можливі, адже відіграють роль у плані мобілізації російського населення. Також вони можуть бути спрямовані на те, аби вплинути на думку заходу, або на виправдання власних воєнних злочинів.

Вибухи житлових будинків у Росії 1999 року: що відомо

Серія терористичних актів відбулася протягом 4-16 вересня 1999 року в російських містах Буйнакськ, Москва, Волгороднськ. У результаті чого загинуло 307 людей, поранення отримали понад 1700.

За однією з версій вибухи були організовані ФСБ для залякування політичних конкурентів на посади президента та прем'єр-міністра Росії, встановлення поліцейського режиму ФСБ, підготовка для розгортання війни на придушення національно-визвольних рухів на Північному Кавказі, підняття рейтингу Путіну та згуртування населення навколо силовиків.

Пізніше з'явилася інша офіційна версія та заочні вироки судів РФ, згідно з якими теракти були організовані керівниками незаконного збройного формування Ісламського інституту "Кавказ" Еміром аль-Хаттабом та Абу Умаром.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко привітав російського президента Володимира Путіна з днем народження. Він заспівав пісню "Ла-ла-ла" з трибуни Верховної Ради.

28 вересня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін почав частіше самостійно ухвалювати рішення щодо війни проти України. За інформацією ЗМІ, очільник Кремля звузив список джерел інформації, адже не терпить, що йому дають протилежні його думці поради.