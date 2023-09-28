Сидить в ізоляції і злиться: Путін не слухає військових і керує військами самостійно, — ЗМІ

За словами аналітиків, президент Росії сильно звузив список джерел інформації, оскільки не терпить, коли йому дають протилежні його думці поради.

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Очільник Кремля Володимир Путін дедалі частіше ухвалює рішення щодо війни проти України в ізоляції. Він не має на увазі військових із Генерального штабу ЗС РФ. Про це пише видання Newsweek з посиланням на звіт аналітичного центру глобальної політики RAND Corporation.

Повідомляється, що Путін сильно звузив список джерел інформації, оскільки не терпить, коли йому дають протилежні його думці поради.

Крім того, як зазначили експерти, на результативність російських військ також впливають повідомлення про чистки вищого керівництва і перестановки серед командувачів, які відповідають за операції в Україні. Кризи, з якими останнім часом стикається Росія, торкнулися і президента особисто. Так, Путін став більш озлобленим, а також ще більше ізолювався.

Аналітики зазначили, що очільників Кремля тепер "більш нерішучий" щодо ескалації конфлікту з НАТО. Невизначеності додає також непередбачуваність Путіна. Однак на Заході недооцінили країн Москви перед Північноатлантичним Альянсом і пов'язане з ним небажання до прямого протистояння.

Нагадаємо, що майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман розповів, чому Путін не оголосив загальну мобілізацію. За його словами, під час проведення виборів російський президент буде тиснути на світову спільноту, щоб домогтися переговорів і перерви у війні.