Путін – головний кандидат: Кремль готується до виборів президента у 2024 році, – ЗМІ

Вибори глави держави в Росії пройдуть в умовах повномасштабної війни, санкцій та ескалації у міжнародних відносинах. РосЗМІ наголошують на роботі з електоратом на тимчасово окупованих територіях України.

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Внутрішньополітичний блок Кремля почав готуватися до президентської кампанії, яка запланована на 2024 рік. Про це пише російська газета "Комменсант", посилаючись на джерела, близькі до адміністрації президента (АП).

Вибори відбудуться у заплановані терміни, у них братиме участь нинішній президент РФ Володимир Путін. Підготовка перебуває в попередній стадії, є припущення, що головним ідеологічним контуром стане тема єдності, розповіли в АП.

Вибори президента Росії, згідно з програмою, мають розпочатися 17 березня 2024 року, виборча кампанія починається після їхнього призначення Радою федерації у грудні 2023 року, менш ніж через рік.

Газета згадує, що попередні вибори президента призначили 17 грудня 2017 року, а Путін оголосив про участь у них 6 грудня.

[ + – ] Путіну буде 72 роки на момент президентських виборів Фото: ТАСС

Джерело, задіяне у підготовці до єдиного дня голосування-2023, заявило, що цього року перед організаторами виборів стоїть гігантський обсяг завдань. Кампанія пройде в умовах повномасштабного вторгнення в Україну, санкцій та ескалації у міжнародних відносинах.

"Можна буде подивитися на технологічні рішення опонентів, це дійсно гарний рік, щоб протестувати ті чи інші рішення. Важливо випробувати роботу в новому просторі соцмереж, адже їхнє поле і контент, доступні для більшості громадян, зазнали сильної зміни", — розповів співрозмовник.

Регіональні вибори до — що буде на тимчасово окупованих територіях?

Кремль уважно стежитиме за регіональними виборами у 2023 році. Співрозмовники наголошують, що їх проведуть на досить великій кількості територій та використовують досвід майбутніх федеральних.

[ + – ] "Єдиній Росії" доручили оновити базу прихильників напередодні виборчої кампанії

Мінімум у 20 регіонах мають відбутися прямі вибори губернаторів, а у 16 — вибори до законодавчих зборів, додали джерела.

У російському суспільстві, як зазначили автори, з'явилася нова група людей — окупанти, які воювали в Україні та їхні сім'ї. Ще один співрозмовник видання наголосив на проведенні виборчої кампанії на тимчасово окупованих територіях.

"Цього року вперше доведеться працювати з електоратом чотирьох регіонів, який візьме участь і у президентських виборах. Ухвалені [у ДНР та ЛНР] конституції передбачають непрямі вибори голів, а отже, там особливо гостро постає питання легітимності", — заявив він.

Інший співрозмовник додає, що президентській партії "Єдина Росія" ще у лютому 2022 року доручили оновити базу прихильників напередодні виборчої кампанії.

Зазначимо, що видання "Медуза" писало про підготовку до виборів президента РФ ще у жовтні минулого року. Адміністрація Путіна хоче забезпечити йому до 100% голосів.

Фокус у серпні 2022 року писав про можливу участь у виборах президента РФ співголови партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" Захара Прилепина. Він відкривав штаби у частині окупованих територій України.