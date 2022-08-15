З бойовиків у президенти: Прилепин хоче зайняти крісло Путіна, – ЗМІ

Джерела у Кремлі кажуть, що зараз триває процес узгодження участі пропагандиста та колишнього бойовика у президентських виборах.

Співголова партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" Захар Прилепин збирається брати участь у наступних президентських виборах, повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела в партії та в адміністрації президента РФ.

За їхніми словами, Прилепин вже почав будувати окрему від партії штабну структуру та розвинув бурхливу діяльність у російських регіонах. На 15 серпня намічено відкриття його штабу в Краснодарі, таким чином їхня загальна кількість досягне семи. Крім цього, Прилепин відкрив штаби на окупованих територіях Луганської, Херсонської та Харківської областей.

Одне з джерел сказало, що в Кремлі не у захваті від цієї ініціативи. Інший, близький до АП, повідомив, що узгодження такого проекту знаходиться у процесі.

Чим відомий Захар Прилепин

Прилепин здобув популярність, як письменник і публіцист у середині 2000-х років. Він входив до Націонал-більшовицької партії і перебував в опозиції до режиму Володимира Путіна.

Після анексії Криму Прилепин заявив про те, що змінив свою думку про російського президента і після цього почав активно будувати телевізійну кар'єру, ставши автором пропагандистських програм на різних каналах.

Він активно підтримував бойовиків Донбасу, організовував збір коштів для них. З грудня 2015 року був радником ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. 2016 року став замполітом одного з батальйонів.

У 2019 році створив рух "За правду", через рік зареєстрував однойменну партію. Напередодні парламентських виборів 2021 року увійшов до співголови партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду": партії вирішили об'єднатися, щоб отримати більше голосів.

Як повідомлялося, Захар Прилепин очолив "групу з розслідування антиросійських дій" (ГРАД). Ця організація складає списки агентів іноземного впливу у сфері культури. До "чорного списку" включають російських діячів культури, які або висловлюються проти війни в Україні, або не афішують свою позицію.

До списків "агентів" внесено, зокрема, телеведучого Івана Урганта. У зв'язку з цим на адресу керівника "Першого каналу" Костянтина Ернста направлено запит із проханням розірвати трудові відносини з Ургантом та Олександром Васильєвим, який також у досить різкій формі висловлювався проти війни в Україні.