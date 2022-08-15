Из боевиков в президенты: Прилепин хочет занять кресло Путина, – СМИ

Источники в Кремле говорят, что сейчас идет процесс согласования участия пропагандиста и бывшего боевика в президентских выборах.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин собирается участвовать в следующих президентских выборах, сообщают росСМИ со ссылкой на источники в партии и в администрации президента РФ.

По их словам, Прилепин уже начал строить отдельную от партии штабную структуру и развил бурную деятельность в российских регионах. На 15 августа намечено открытие его штаба в Краснодаре, таким образом их общее количество достигнет семи. Помимо этого Прилепин открыл штабы на оккупированных территориях Луганской, Херсонской и Харьковской областей.

Один из источников сказал, что в Кремле не в восторге от этой инициативы. Другой, близкий к АП, сообщил, что согласование такого проекта находится "в процессе".

Чем известен Захар Прилепин

Прилепин получил известность, как писатель и публицист в середине 2000-х годов. Он входил в Национал-большевистскую партию и находился в оппозиции к режиму Владимира Путина.

После аннексии Крыма Прилепин заявил о том, что изменил свое мнение о российском президенте и после этого стал активно строить телевизионную карьеру, став автором пропагандистских программ на разных каналах.

Он активно поддерживал боевиков Донбасса, организовывал сбор средств для них. С декабря 2015 года являлся советником главаря донецких боевиков Александра Захарченко. В 2016 году стал замполитом одного из батальонов.

В 2019 году создал движение "За правду", год спустя зарегистрировал одноименную партию. Накануне парламентских выборов 2021 года вошел в числе сопредседателей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду": партии решили объединиться, чтобы получить больше голосов.

Как сообщалось, Захар Прилепин возглавил "группу по расследованию антироссийских действий" (ГРАД). Эта организация составляет списки агентов иностранного влияния в области культуры. В "черный список" включают российских деятелей культуры, которые либо высказываются против войны в Украине, либо не афишируют свою позицию.

В списки "агентов" внесен, в частности, телеведущий Иван Ургант. В связи с этим в адрес руководителя "Первого канала" Константина Эрнста направлен запрос с просьбой расторгнуть трудовые отношения с Ургантом и Александром Васильевым, который также в достаточно резкой форме высказывался против войны в Украине.