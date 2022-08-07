"Нет никого за спецоперацию": в РФ составляют черные списки деятелей культуры (фамилии)

В госведомства РФ уже направлены запросы о прекращении сотрудничества с телеведущими Иваном Ургантом и Александром Васильевым. Им предлагают "покаяться" и публично поддержать войну в Украине. Режиссер Федор Бондарчук находится в списке "отмалчивающихся".

Созданная недавно в РФ "группа по расследованию антироссийских действий" (ГРАД) составляет списки агентов иностранного влияния в области культуры. На недавнем заседании ГРАДа, которое возглавлял писатель Захар Прилепин, координатор проекта и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что существует "черный список" деятелей российской культуры, которые либо высказываются против войны в Украине, либо не афишируют своей позиции. Об этом сообщает News.ru.

По словам Кузнецова, организаторы литпремии "Большая книга" (за лучшее прозаическое произведение на русском языке) составили список из 100 человек, среди которых есть около десятка людей, открыто высказавшихся против так называемой "спецоперации в Украине"; в списке есть графа для тех, кто заявляет о своей позиции. Однако составители подчеркивают: в упомянутом списке нет тех, кто бы поддержал действия российских войск в Украине.

Как составляются черные списки российских знаменитостей

"В списке Экспертного совета жюри главной литературной премии "Большая книга" 100 человек, — объяснил депутат Кузнецов. — Из них десяток против СВО, остальные — молчат. И обратите внимание, нет никого за спецоперацию".

По мнению чиновника, это обстоятельство якобы свидетельствует о высокой эффективности прозападной цензуры в РФ.

"Собрать 100 человек, среди которых нет ни одного патриота, это надо постараться, — заявил Кузнецов. — Вот прямо черные списки".

[ + – ] "Черный список": Кто из российских артистов против "спецоперации" в Украине

Осенью ряд депутатов российского парламента, инициаторов проекта ГРАД, намерены разработать соответствующие поправки в законодательство РФ, чтобы с их помощью покончить с "бесхребетностью" государства в плане культурной политики.

[ + – ] "Черный список": Кто из знаменитостей против "спецоперации" в Украине

На днях руководству российского "Первого канала" и некоторых госведомств, среди которых Минкульт, Минцифры и Минспорта, были направлены запросы о прекращении сотрудничества с рядом известных лиц. Авторы запроса назвали условия для прекращения сотрудничества с ведущими телепрограмм Иваном Ургантом и Александром Васильевым, а также режиссером Александром Молочниковым.

[ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине [ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине [ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине [ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине [ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине [ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине [ + – ] Российские селебрити попали в черные списки, потому что они против войны в Украине

Чтобы избежать увольнения, известным лицам предлагают покаяться и во всеуслышание заявить о поддержке так называемой "спецоперации".

Кто из артистов против спецоперации в Украине

В "черный" список, среди прочего, вошли: продюсер Александр Роднянский, историк Александр Архангельский, режиссер Лев Додин, продюсер Константин Эрнст, актер Данила Козловский, которые высказались против войны.

Режиссер Федор Бондарчук, журналистка Анна Наринская, критик и литературовед Николай Александров, режиссер Петр Буслов находятся в списке с пометкой "молчат".

Вместе с тем, писатель и политолог Александр Казаков придерживается мнения, что с "вредителями" не стоит церемониться, поскольку в случае необходимости они могут мимикрировать. По мнению Казакова, найдутся людей, которыми можно будет заменить упомянутых представителей культуры.

"При необходимости они наденут маски патриотизма. Но могут продолжать вредить, — заявил Казаков на заседании проекта. — У них был золотой век, они вытирали ноги о Россию. Теперь они начали понимать, что золотой век закончился. Они мимикрируют".

Напомним, что искусственный интеллект показал Россию будущего. По соответствующему текстовом запросу нейросеть выдала ряд изображений. На изображениях по большей части залитые кровью толпы людей, в окружении столбов дыма и сотрудников НКВД.

Ранее Фокус сообщал, что ИИ Midjourney нарисовал будущее человечества, в котором Москва сгорит, а Киев отстроится.