"Немає нікого за спецоперацію": в РФ складають чорні списки діячів культури (прізвища)

У держвідомства РФ уже направили запити про припинення співпраці з телеведучими Іваном Ургантом і Олександром Васильєвим. Їм пропонують "покаятися" та публічно підтримати війну в Україні. Режисер Федір Бондарчук перебуває в списку тих, хто "відмовчується".

Створена нещодавно в РФ "група з розслідування антиросійських дій" (ГРАД) складає списки агентів іноземного впливу в галузі культури. На нещодавньому засіданні ГРАДу, яке очолював письменник Захар Прилєпін, координатор проєкту й депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов заявив, що існує "чорний список" діячів російської культури, які або висловлюються проти війни в Україні, або не афішують свою позицію. Про це повідомляє News.ru.

За словами Кузнєцова, організатори літпремії "Велика книга" (за найкращий прозовий твір російською мовою) склали список зі 100 осіб, серед яких є близько десятка людей, які відкрито висловилися проти так званої "спецоперації в Україні"; у списку є графа для тих, хто заявляє про свою позицію. Однак укладачі наголошують: у згаданому списку немає тих, хто підтримав би дії російських військ в Україні.

Як складаються чорні списки російських знаменитостей

"У списку Експертної ради журі головної літературної премії "Велика книга" 100 осіб, — пояснив депутат Кузнєцов. — Із них десяток проти СВО, решта — мовчать. І зверніть увагу, немає нікого за спецоперацію".

На думку чиновника, ця обставина свідчить про високу ефективність прозахідної цензури в РФ.

"Зібрати 100 людей, серед яких немає жодного патріота, це треба постаратися, — заявив Кузнєцов. — Ось прямо чорні списки".

[ + – ] "Чорний список": хто з російських артистів проти "спецоперації" в Україні

Восени низка депутатів російського парламенту, ініціаторів проєкту ГРАД, мають намір розробити відповідні поправки до законодавства РФ, щоби з їхньою допомогою покінчити з "безхребетністю" держави в плані культурної політики.

[ + – ] "Чорний список": хто зі знаменитостей проти "спецоперації" в Україні

Днями керівництву російського "Першого каналу" та деяких держвідомств, серед яких Мінкульт, Мінцифри та Мінспорту, направлили запити про припинення співпраці з низкою відомих осіб. Автори запиту назвали умови для припинення співпраці з провідними телепрограмами Іваном Ургантом і Олександром Васильєвим, а також режисером Олександром Молочниковим.

[ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні [ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні [ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні [ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні [ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні [ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні [ + – ] Російські селебриті потрапили до чорних списків, бо вони проти війни в Україні

Щоб уникнути звільнення, відомим особам пропонують покаятися та відкрито заявити про підтримку так званої "спецоперації".

Хто з артистів проти спецоперації в Україні

У "чорний" список, серед іншого, увійшли: продюсер Олександр Роднянський, історик Олександр Архангельський, режисер Лев Додін, продюсер Костянтин Ернст, актор Данило Козловський, які висловилися проти війни.

Режисер Федір Бондарчук, журналістка Анна Нарінська, критик і літературознавець Микола Олександров, режисер Петро Буслов перебувають у списку з позначкою "мовчать".

Водночас письменник і політолог Олександр Казаков дотримується думки, що зі "шкідниками" не варто церемонитися, оскільки в разі потреби вони можуть мімікрувати. На думку Казакова, знайдуться люди, якими можна буде замінити згаданих представників культури.

"За необхідності вони одягнуть маски патріотизму. Але можуть продовжувати шкодити, — заявив Козаков на засіданні проєкту. — У них було золоте століття, вони витирали ноги об Росію. Тепер вони почали розуміти, що золоте століття закінчилося. Вони мімікують".

Нагадаємо, що штучний інтелект показав Росію майбутнього. За відповідним текстовим запитом нейромережа видала низку зображень. На зображеннях здебільшого залиті кров'ю юрби людей в оточенні стовпів диму та співробітників НКВС.

Раніше Фокус повідомляв, що ШІ Midjourney намалював майбутнє людства, у якому Москва згорить, а Київ відбудується.