Путин – главный кандидат: Кремль готовится к выборам президента в 2024 году, – СМИ

Выборы главы государства в России пройдут в условиях полномасштабной войны, санкций и эскалации в международных отношениях. РосСМИ делают акцент на работе с электоратом на временно оккупированных территориях Украины.

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Внутриполитический блок Кремля начал готовиться к президентской кампании, которая запланирована на 2024 год. Об этом пишет российская газета "Комменсант", ссылаясь на источники, близкие к администрации президента (АП).

Выборы пройдут в запланированные сроки, в них будет участвовать нынешний президент РФ Владимир Путин. Подготовка находится на предварительной стадии, есть предположения, что главным идеологическим контуром станет тема единства, рассказали в АП.

Выборы президента России, согласно программе, должны начаться 17 марта 2024 года, избирательная кампания начинается после их назначения Советом федерации в декабре 2023 года, менее чем через год.

Газета вспоминает, что предыдущие выборы президента были назначены 17 декабря 2017 года, а Путин объявил об участии в них 6 декабря.

[ + – ] Путину будет 72 года на момент президентских выборов Фото: ТАСС

Источник, задействованный в подготовке к единому дню голосования-2023 заявил, что в этом году перед организаторами выборов стоит гигантский объем задач. Кампания пройдет в условиях полномасштабного вторжения в Украину, санкций и эскалации в международных отношениях.

"Можно будет посмотреть на технологические решения оппонентов, это действительно хороший год, чтобы протестировать те или иные решения. Важно опробовать работу в новом пространстве соцсетей, ведь их поле и контент, доступные для большинства граждан, претерпели сильное изменение", — рассказал собеседник.

Региональные выборы в РФ — что будет на временно оккупированных территориях?

Кремль будет внимательно следить за региональными выборами в 2023 году. Собеседники подчеркивают, что их проведут на довольно большом количестве территорий и используют опыт на будущих федеральных.

[ + – ] "Единой России" поручили обновить базу сторонников накануне выборной кампании

Минимум в 20 регионах должны пройти прямые выборы губернаторов, а в 16 — выборы в законодательные собрания, добавили источники.

В российском обществе, как отметили авторы, появилась новая группа людей — оккупанты, воевавшие в Украине и их семьи. Еще один собеседник издания сделал акцент на проведении выборной кампании на временно оккупированных территориях.

"В этом году впервые придется работать с электоратом четырех регионов, который примет участие и в президентских выборах. Принятые [в ДНР и ЛНР] конституции предусматривают непрямые выборы глав, а значит, там особенно остро встает вопрос легитимности", — заявил он.

Другой собеседник добавляет, что президентской партии "Единая Россия" еще в феврале 2022 года поручили обновить базу сторонников накануне выборной кампании.

Отметим, что издание "Медуза" писала о подготовке к выборам президента РФ еще в октябре прошлого года. Администрация Путина хочет обеспечить ему до 100% голосов.

Фокус в августе 2022 года писал о возможном участии в выборах президента РФ сопредседателя партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захара Прилепина. Он открывал штабы в части оккупированных территорий Украины.