Європейська комісія відзначить серйозні успіхи Києва та Кишинева на шляху до ЄС, однак вважає ці країни "найбільш уразливими до конфлікту".

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Європейська комісія завтра оголосить свою оцінку прогресу країн-претендентів на вступ до блоку. Серед них — Україна, Молдова, Грузія, Туреччина та низка балканських країн, пише видання Financial Times.

Журналісти зазначають, що виконавчий орган ЄС регулярно оновлює стан переговорів з кандидатами на членство. Представники медіа переконані, що "не слід очікувати забагато".

ЗМІ підкреслюють, що поточний процес оцінювання розпочався після референдуму в Молдові 20 жовтня, який відзначений російським втручанням. Також у звіті йтиметься оскарження результатів виборів у Грузії.

Водночас у своїх рекомендаціях ЄС проходить складну межу "між заохоченням країн до приєднання" та "дотриманням суворих стандартів верховенства права та управління".

Журналісти з посилання на людей, ознайомлених з текстом документу, пишуть, що у звіті комісії буде відзначено "прогрес у кількох випадках, включаючи Україну та Молдову". Однак обом не буде висунуто офіційної рекомендації на початок процесу вступу до ЄС.

"За іронією долі, країни, які зробили найсильніші кроки до членства в ЄС, були найбільш уразливими до конфлікту — Молдова та Україна", — сказав співрозмовник медіа.

За даними журналістів, наразі Єврокомісія не рекомендуватиме конкретні дії щодо поточного стану в Грузії. Там очікують, що Грузія проведе "прозоре та незалежне розслідування" щодо низки встановлених порушень на виборчих дільницях.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що голова Єврокомісії оголосила про початок перемовин з Україною про вступ до ЄС. На думку Урсули фон дер Ляєн, Україна та Молдова повинні пройти довгий шлях, щоб вступити до Європейського Союзу,

Також ми писали про слова прем'єра Хорватії, який вважає Путіна найбільшим прихильником ЄС. За словами Андрея Пленковича, європейські столиці стали більш відкритими до розширення за останні 2 роки. Причиною цьому стала агресія Кремля щодо України.