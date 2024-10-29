"Не следует ожидать многого": Еврокомиссия объявит отчет об успехах Украины на пути в ЕС

Европейская комиссия отметит серьезные успехи Киева и Кишинева на пути в ЕС, однако считает эти страны "наиболее уязвимыми к конфликту".

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Европейская комиссия завтра объявит свою оценку прогресса стран-претендентов на вступление в блок. Среди них — Украина, Молдова, Грузия, Турция и ряд балканских стран, пишет издание Financial Times.

Журналисты отмечают, что исполнительный орган ЕС регулярно обновляет состояние переговоров с кандидатами на членство. Представители медиа убеждены, что "не следует ожидать многого".

СМИ подчеркивают, что текущий процесс оценивания начался после референдума в Молдове 20 октября, который отмечен российским вмешательством. Также в отчете будет идти речь об обжаловании результатов выборов в Грузии.

В то же время в своих рекомендациях ЕС проходит сложную грань "между поощрением стран к присоединению" и "соблюдением строгих стандартов верховенства права и управления".

Журналисты со ссылкой на людей, ознакомленных с текстом документа, пишут, что в отчете комиссии будет отмечен "прогресс в нескольких случаях, включая Украину и Молдову". Однако обоим не будет выдвинута официальная рекомендация на начало процесса вступления в ЕС.

"По иронии судьбы, страны, которые сделали самые сильные шаги к членству в ЕС, были наиболее уязвимыми к конфликту — Молдова и Украина", — сказал собеседник медиа.

По данным журналистов, пока Еврокомиссия не будет рекомендовать конкретные действия относительно текущего состояния в Грузии. Там ожидают, что Грузия проведет "прозрачное и независимое расследование" по ряду установленных нарушений на избирательных участках.

Напомним, Фокус сообщал, что глава Еврокомиссии объявила о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Украина и Молдова должны пройти долгий путь, чтобы вступить в Европейский Союз,

Также мы писали о словах премьера Хорватии, который считает Путина самым большим сторонником ЕС. По словам Андрея Пленковича, европейские столицы стали более открытыми к расширению за последние 2 года. Причиной этому стала агрессия Кремля в отношении Украины.