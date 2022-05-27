Пока Лукашенко звенит оружием: волынская тероборона провела показательные учения (видео)

Украинские военные продемонстрировали действия группы при обнаружении и уничтожении вражеских диверсантов.

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Бойцы Волынской бригады территориальной обороны показали как будут уничтожать вражеских диверсантов, если они рискнут прийти на запад Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Сил ТрО "Запад".

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Как подчеркнули в теробороне, военные провели показательные учения по уничтожению вражеских диверсантов.

"Пока самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко бряцает оружием, проводит демонстрационные военные учения и создает новое оперативное командования недалеко от границ Украины, бойцы Волынской бригады территориальной обороны показали как будут уничтожать вражеских диверсантов, если те рискнут ступить на украинскую землю", — заявили в теробороне.

Как заявил руководитель учения Константин Шабелько, бойцы теробороны продемонстрировали развертывание группы, обнаружение и уничтожение вражеской ДРГ.

Отметим, что вчера, 26 мая Лукашенко анонсировал создание оперативного командования на "украинском фронте". На Беларусь продолжает оказывать давления Польша, Литва и Латвия через НАТО.

Напомним, ранее Александр Лукашенко угрожал ядерным оружием членам НАТО. Президент страны-агрессора признал, что белорусская армия не сможет противостоять войскам Североатлантического Альянса и в этой ситуации воспользуется оборонным соглашением с Россией.