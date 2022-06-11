Зеленский подписал закон, разрешающий отправку теробороны на фронт: куда могут перебросить

Бойцы будут участвовать в военных операциях против армии РФ. Решение об их отправке на фронт примет главнокомандующий ВСУ.

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Бойцы территориальной обороны могут привлекаться к участию в боевых действиях на всей территории Украины. Об этом говорится в законопроекте №6521, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Тероборона до подписания закона выполняла задачи в пределах территориальной общины. Теперь бойцы будут выполнять задачи по всей Украине, включая районы ведения военных действий с РФ и временно оккупированные территории.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины решает, отправлять ли тероборону в районы ведения боевых действий.

[ + – ] Теробороне удалось зачистить от российских оккупантов север Харьковской области Фото: АрміяInform

"Принятие законопроекта значительно повысит возможности территориальной обороны, сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны и в целом повысит уровень обороноспособности Украины", – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что Зеленский в мае этого года назначил нового командующего силами территориальной обороны – генерал-майора Игоря Танцюру.

Бойцы Волынской бригады территориальной обороны ранее провели учения по уничтожению вражеских диверсантов.

Батальон теробороны ВСУ ранее смог вытеснить российских оккупантов. Им удалось выполнить боевую задачу по зачистке севера Харьковской области.