В Україні не змінюватимуть правил виїзду за кордон в умовах війни, — нардеп

За словами нардепа Веніславського, за кордоном мешкає і так багато українських громадян, тому переглядати це питання недоцільно.

У Верховній Раді не збираються розширювати список категорій чоловіків, які зможуть залишити Україну та виїхати за кордон за умов воєнного стану. Про це 5 липня журналістам "Українських новин" заявив народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, зміни у законодавстві з цього питання на сьогодні недоцільні.

"Наразі будь-які законодавчі зміни щодо збільшення категорій осіб, які мають право на виїзд за межі держави в умовах воєнного стану навряд чи доцільні", — пояснив нардеп.

Веніславський вважає, що нині за межами України і так перебуває велика кількість громадян. Крім того, сам нардеп дуже негативно ставиться до подібної законодавчої ініціативи.

"Я до такої ініціативи ставлюсь зараз негативно. Я думаю, що ймовірність її проходження не дуже висока", — зазначив Веніславський.

Зазначимо, що 4 липня депутати подали до Верховної Ради альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі України. У законопроєкті №7484-1 пропонується надати право виїжджати з України чоловікам, у яких:

троє та більше дітей віком до 18 років;

двоє дітей віком до 14 років;

одна дитина віком до 14 років та вагітна жінка;

одна дитина віком до 3 років.

Важливо

Виїхати – з довідкою. Хто і як може залишити Україну в період воєнного стану

Раніше, голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки й оборони Олександр Завітневич повідомив, що в Україні, ймовірно, після 23 серпня буде продовжено термін дії воєнного стану. На думку нардепа, для того, щоб воєнний стан був скасований, необхідно перемогти у війні.

Раніше Фокус з'ясовував, хто і за яких умов може залишити Україну під час дії воєнного стану. Незважаючи на правила Держприкордонслужби про повну заборону на виїзд з України військовозобов'язаних чоловіків, деяким громадянам усе ж таки вдається виїхати з України, незважаючи на заборону.