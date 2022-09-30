В "Дію" вернули просмотр и оплату штрафов за нарушение ПДД: как работает услуга

В приложении должны отображаться даже нарушения, сделанные в тот период, пока услуга была недоступна. Так министр Михаил Федоров впервые узнал о собственных штрафах.

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В сервисе государственных услуг "Дія" вернули возможность просматривать и оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом пресс-служба сообщила в официальном Telegram-канале.

Система будет присылать в приложение "Дія" push-уведомления о нарушениях ПДД, которые заметили камеры автофиксации. Пользователь может изучить детали, например, дату фиксации, и тут же оплатить штраф в несколько кликов при помощи банковских реквизитов или платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.

После начала полномасштабного вторжения российских войск разработчики "Дії" услугу "из соображений безопасности" отключили вместе с государственными реестрами. Как подчеркнула пресс-служба, теперь украинцы смогут видеть неоплаченные штрафы, выписанные за то время, пока сервис не работал.

В ГП "Дія" предупредили, что человек может даже не знать о нарушении ПДД, если оно было зафиксировано автоматическими камерами. Если не оплатить штрафы вовремя, то правоохранители могут открыть исполнительные производства, а затем арестовать банковские счета или запретить выезжать за границу. Услуга призвана своевременно информировать граждан и помочь им как можно быстрее провести оплату.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram поделился, что протестировал систему и обнаружил собственные неоплаченные штрафы. Он показал скриншот из "Дії" с двумя нарушениями ПДД, за которые нужно оплатить по 340 грн. Согласно актуальным нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие штрафы выписывают за:

Управление автомобилем с неисправными тормозной системой, рулевым управлением, тягово-сцепным устройством, внешними осветительными приборами или другими техническими неисправностями;

Превышение скорости движения более чем на 20 км/ч, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также движение на автомобиле по тротуарам или пешеходным дорожкам;

Остановка в неположенном месте или неправильная парковка;

Несвоевременное прохождение технического контроля;

Нарушение правил движения через железнодорожные переезды.

[ + – ] Штрафы Михаила Федорова за нарушения ПДД Фото: Telegram/Федоров

"Я всегда тестирую услуги, которые мы запускаем. И тут увидел свои первые в жизни штрафы-автофикации за ПДД. Надеюсь, у вас ситуация лучше. Сервис восстановлен", — прокомментировал Михаил Федоров.

Ранее приложение "Дія" начали принимать в украинских ЗАГСах вместо бумажного паспорта. Цифровые документы можно предоставлять для получения административных услуг и подачи заявления на регистрацию брака.

Писали также, что в "Дії" появится сервис, который поможет военным сбивать российские ракеты. Украинцам предлагают снимать пролетающие ракеты на камеры смартфонов, чтобы указывать ПВО их направление.