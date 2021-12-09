Первомайськ відмовився міняти назву міста, незважаючи на скаргу мовного омбудсмена

Місцева влада нагадала, що Міжнародний день солідарності трудящих не є комуністичним святом, а заснований він був наприкінці 19 століття США.

Міська рада Первомайська Миколаївської області відповіла на скаргу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня щодо невідповідності назви міста стандартам української мови. Місцева влада вважає, що перейменовувати місто зараз недоцільно, а вживання слів, з яких складається назва, "не заперечується українськими словниками". Про це повідомило видання "Українські новини".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, у листі секретаря міськради Михайла Медведчука на ім'я Креміня йдеться, що порушене омбудсменом питання, "було ретельно вивчене", проте враховуючи рекомендації місцевих депутатів і "велику соціальну напругу", перейменовувати Первомайськ "недоцільно".

Місцева влада з посиланням на депутатські комісії вказала, що вживання та існування у державній мові "перший" і "май" не в українських словниках не заперечується. Крім цього міськрада зазначила, що уродженець Первомайська, український письменник-шістдесятник Микола Вінграновський вживав слово "май" у своїх творах, не прагнучи "відхреститися від особливостей південноукраїнської говірки". Щодо основи назви міста, "перв", то її можна побачити в українських словах "первинний", "первісний", "первоцвіт". У цьому випадку міськрада послалася на твір Вінграновського "Первинка".

"Також іменник "май" у європейських мовах — це назва місяця (тож російське "май" є лише запозиченням з цих мов). Крім того, "май" у тлумачних словниках має право на вживання у значенні назви місяця, а також у значенні "клечання", "зелень", — йдеться у листі.

Крім того, влада Первомайська зазначила, що Міжнародний день солідарності трудящих не є "комуністичним", оскільки свято було засноване 1 травня 1886 року американськими робітниками в Чикаго і на сьогоднішній день відзначається у 142 країнах світу.

[ + – ] Відповідь міськради Первомайська Креміню

Нагадаємо, 3 листопада мовний омбудсмен Тарас Кремінь надіслав, за його словами, "кілька десятків звернень" до місцевих органів влади з проханням "привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог" закону про мову назви населених пунктів, які носять "російськомовний характер". Зокрема, в чиновника виникли претензії до міст Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Первомайськ та інших.

Раніше Кремінь пропонував призначити в кожному регіоні України профільного чиновника, який відповідав би за імплементацію у галузі мовного законодавства.