У Мелітополі солдати РФ схиляють вчителів почати викладати у школах російською мовою (відео)

За словами мера міста Івана Федорова, російські військові ходять по школах міста і схиляють розпочати навчальний процес за "незрозумілою програмою".

Російські окупаційні війська у Мелітополі обходять усі школи міста та схиляють викладачів розпочати з 1 квітня навчальний процес російською мовою. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров у своєму Facebook.

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За його словами, росіяни схиляють вчителів займатися з дітьми за "якоюсь незрозумілою програмою".

"Я завжди спостерігав єдність серед викладацького складу міста Мелітополя, як і відділу освіти, завжди спостерігав єдність, яка була спрямована на творення навколо наших дітей і їхнього майбутнього", — зазначив Федоров.

Мер висловив викладацьким колективам свою підтримку та переконаний, що вчителі й надалі зберігатимуть цю єдність.

Зазначимо, що згідно з даними Міністерства освіти та науки в Україні у 2020-2021 навчальному році 874 заклади загальної середньої освіти проводили навчання мовами корінних народів і національних меншин, зокрема російською мовою. У 19 областях України, крім Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, 603 школи, з яких 22 приватні, здійснювали навчальний процес українською і російською мовами. 55 українських шкіл у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях навчали дітей лише російською мовою.

Раніше Фокус повідомляв, що уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь за весь 2021 рік не наклав жодного штрафу за порушення мовного законодавства. Протягом усього минулого року лише 27 суб'єкти господарювання отримали попередження за порушення відповідного "мовного" закону.

У грудні минулого року міська рада Первомайська Миколаївської області відмовилася змінювати назву міста згідно зі стандартами української мови. Місцева влада вважала, що перейменовувати місто наразі недоцільно.