ЗС РФ ведуть наступ на кількох напрямках одночасно, — Генштаб ЗСУ

Напруженою ситуація залишається на Сході, де за добу підрозділи української армії відбили 12 ворожих атак та знищили 19 одиниць російської техніки.

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ЗС РФ здійснюють наступ на декількох напрямках одночасно, продовжуючи завдавати ракетних ударів по цивільних та військових об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи ЗС Білорусі займаються зміцненням ділянки державного кордону. На території Брянської та Курської областей окупанти посилюють систему ППО та облаштовують інженерні споруди.

На Харківському напрямі ЗС РФ зосередилися на недопущенні просування ЗСУ до державного кордону. Протягом минулої доби загарбники з важкої артилерії вели вогонь по населених пунктах Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На Слов'янському напрямку ворог веде наступальні дії в районі Довгенького, розгортаючи додаткові підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Генштаб ЗСУ також попереджає, що ЗС РФ здійснюють наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

У районі Лимана окупанти намагаються встановити повний контроль над селом Дробишеве та заблокувати з півночі адміністративний центр територіальної громади. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках ЗС РФ зосередили до 15 бойових вертольотів, які підтримуватимуть наступальні дії. В Маріуполі окупанти продовжують блокувати українських військовослужбовців на "Азовсталі", здійснюючи обстріл заводу з авіації та артилерії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія посилює своє військове угруповання для проведення наступу в районі Пологів-Орехова. На Південнобузькому напрямі ЗС РФ утримують раніше затяжні позиції, здійснюють розвідку та інженерне обладнання споруд. Біля Миколаєва окупанти розгорнули до десяти батарей РСЗВ і до восьми ствольних артилерій.

На Бессарабському напрямку залишається напруженою ситуація в невизнаному Придністров'ї, але активних дій ворога не зафіксовано, а на Криворізькому загарбники поповнювали запаси боєприпасів.

Протягом минулої доби підрозділи ППО знищили десять БПЛА оперативно-тактичного рівня, а Повітряні сили ЗСУ змогли ліквідувати чотири крилаті ракети та один безпілотник. За даними Генштабу, за день у Донецькій та Луганській областях українські військовослужбовці відбили дванадцять атак ЗС РФ, під час яких знищено:

три танки;

три артилерійські системи;

шість одиниць броньованої техніки;

сім автомобілів.

[ + – ] ЗС РФ ведуть наступ на кількох напрямках одночасно [ + – ] ЗС РФ ведуть наступ на кількох напрямках одночасно

Нагадаємо, в непідконтрольному Мелітополі українські партизани ліквідували російського топофіцера. За даними Запорізької ОВА, окупаційна адміністрація намагається приховати інформацію про вбивство військовослужбовця та посилено перевіряє особистий транспорт з метою виявлення диверсантів.

Також повідомляли, що українські журналісти встановили особу російських офіцерів, які керували різаниною в Бучі.