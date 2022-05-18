ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру, — військова адміністрація (фото)

Одна з ракет знищила об'єкт транспортної інфраструктури в місті, а уламками другої поранено мирного жителя.

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У середу вранці, 18 травня, ЗС РФ здійснили обстріл Дніпра, випустивши в бік міста дві ракети. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід".

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Повідомляють, що після запуску ЗС РФ ракет у Дніпрі спрацювала система протиповітряної оборони.

"Подробиці з часом. Нагадуємо, жодних фото та відео з прив'язкою до місцевості", — йдеться в повідомленні Повітряного командування.

Голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко заявив, що ЗС РФ запустили в бік Дніпра дві ракети, одну з яких успішно збила система ППО.

За його словами, уламки снаряда впали на приватний сектор, внаслідок чого пошкоджено два будинки та поранення отримав мирний житель.

Друга ракета, яку випустили ЗС РФ у бік Дніпра, знищила об'єкт транспортної інфраструктури.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру [ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру [ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що російські війська ведуть наступальні дії одночасно на кількох напрямках фронту. Найскладнішою ситуація залишається на Донбасі, де за добу підрозділи ЗСУ відбили 12 ворожих атак та ліквідували понад 15 одиниць бойової техніки ЗС РФ.

Також повідомляли, що ЗС РФ із реактивної артилерії обстріляли евакуаційний транспорт у Луганській області. Автобуси з вимушеними переселенцями потрапили під вогонь із РСЗВ "Град" у районі села Володимирівка та НПЗ під Лисичанськом.