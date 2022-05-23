Загроза ракетних ударів зростає: фрегат "Адмірал Макаров" направили на південь України

За даними українського омбудсмена, новий флагман Чорноморського флоту РФ приєднався до групи з дев'яти російських кораблів, що перебувають у Чорному морі. Крім цього, у Криму активізувалася військова авіація.

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Загроза життю та безпеці мешканців материкової України зростає, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що новітній корабель Чорноморського флоту Росії фрегат "Адмірал Макаров", який нещодавно став флагманом, вийшов із Севастополя у бік півдня України, тим самим збільшивши ризик ракетних ударів.

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"Судно приєдналося в Чорному морі до групи з семи великих десантних та двох ракетних кораблів", — наголосила Денісова.

За даними омбудсменки, також у Криму фіксують збільшену активність військової авіації, особливо у районі Євпаторії. Аеропорт Сімферополя досі закритий для цивільних літаків, велика ймовірність, що його можуть використати у військових цілях.

"З тимчасово окупованого півострова та акваторії Чорного і Азовського морів неодноразово було завдано нищівних ударів, які призвели до загибелі та поранень наших громадян, руйнувань стратегічно важливих об'єктів та житлових будинків", — зазначила Людмила Денісова.

Окрім цього, російські військові кораблі блокують морські шляхи для торгових суден, які не можуть вивезти за кордон українське зерно. Ця блокада провокує голод у деяких регіонах світу.

Омбудсменка наголосила, що дії агресора порушують багато норм міжнародного гуманітарного права, тому вона звернулася до ООН з проханням розслідувати факти порушень прав людини та військових злочинів. Також Денісова закликала міжнародних партнерів надати Україні зброю для боротьби із країною-агресором.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, випустивши по місту дві ракети. Одну з них збила ППО, а інша знищила об'єкт транспортної інфраструктури у місті, уламками збитої ракети поранило мирного мешканця.

Перед тим, вранці, 17 травня, авіація ЗС РФ запустила кілька ракет у напрямку населеного пункту Десна Чернігівської області. У цьому селищі розташований навчальний центр Сухопутних військ Збройних Сил України. 23 травня президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі у Давосі заявив, що внаслідок ракетного удару загинули 87 людей.

20 травня Збройні сили РФ вдарили ракетою по центру міста Лозова Харківської області та потрапили до Палацу культури. Мінімум 7 людей отримали поранення, серед них — 11-річна дитина.

Раніше Фокус писав про те, якими ракетами РФ обстрілює Україну і чи російський ВПК зможе створювати нове високоточне озброєння в умовах санкцій.