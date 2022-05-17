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8 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Десні (фото)

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Десна обстріл ракетний удар окупанти ЗС РФ навчальний центр ЗСУ рятувальники
Фото: Голос UA | 8 людей загинули внаслідок ракетного удару по Десні

За даними журналістів, ще 12 громадян отримали різні поранення після прильоту російських ракет. На місці НП продовжують працювати рятувальники та медики.

Вісім людей загинули внаслідок масованого ракетного удару ЗС РФ по Чернігівській області, здійсненого вранці, 17 травня. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на дані, отримані від ДСНС.

За даними журналістів, авіація ЗС РФ запустила кілька ракет у напрямку населеного пункту Десна Чернігівської області.

Внаслідок обстрілу загинуло вісім людей. Ще 12 громадян отримали різні поранення, їх госпіталізували. На місці НП продовжують працювати рятувальні бригади ДСНС та медики.

Десна обстріл ракетний удар окупанти ЗС РФ навчальний центр ЗСУ рятувальники
8 людей загинули внаслідок ракетного удару по Десні

Про загибель 8 людей внаслідок ракетного удару по Десні також повідомляє агентство УНІАН. Проте журналісти інформують, що поранення після прильоту снарядів отримали 11 громадян, а не 12.

"Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинуло, 11 травмовано", — цитує УНІАН пресслужбу ДСНС.

Варто зазначити, що в селищі Десна Чернігівської області розташований навчальний центр Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, 17 травня російські війська завдали масованого ракетного удару по Чернігівщині. Декілька ворожих ракет, як повідомляли в обласній військово-цивільній адміністрації, влучили в будівлю в Десні, внаслідок чого загинули люди.

Також повідомляли, що ЗС РФ вкотре спробували форсувати Сіверський Донець і зазнали втрат. Українська артилерія знищила кілька одиниць техніки та кілька десятків солдатів РФ, а також понтонну переправку, яку звели окупанти.