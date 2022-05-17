8 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Десне (фото)

По данным журналистов, еще 12 граждан получили различные ранения после прилета российских ракет. На месте ЧП продолжают работать спасатели и медики.

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Восемь человек погибли в результате массированного ракетного удара ВС РФ по Черниговской области, который был осуществлен утром 17 мая. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на данные, полученные от ГСЧС.

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По данным журналистов, авиация ВС РФ запустила несколько ракет в направлении населенного пункта Десна Черниговской области.

В результате обстрела погибли восемь человек. Еще 12 граждан получили различные ранения и были госпитализированы. На месте ЧП продолжают работать спасательные бригады ГСЧС и медики.

[ + – ] 8 человек погибли в результате ракетного удара по Десне

О гибели 8 человек в результате ракетного удара по Десне также сообщает агентство УНИАН. Однако, журналисты информируют, что ранения после прилета снарядов получили 11 граждан, а не 12.

"По состоянию на 11:00 в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы", — цитирует УНИАН пресс-службу ГСЧС.

Стоит отметить, что в поселке Десна Черниговской области расположен учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, 17 мая российские войска нанесли массированный ракетный удар по Черниговщине. Несколько вражеских ракет, как сообщали в областной военно-гражданской администрации, попали в здание в Десне, в результате чего погибли люди.

Также сообщалось, что ВС РФ в очередной раз попытались форсировать Северский Донец и понесли потери. Украинская артиллерия уничтожила несколько единиц техники и несколько десятков солдат РФ, а также понтонную переправку, которую возвели оккупанты.