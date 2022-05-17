ВС РФ нанесли ракетные удары по Десне, есть погибшие и раненые, — ОВА (видео)

Российская авиация около 5:00 утра выпустила в сторону населенного пункта четыре ракеты, две из которых попали в здание.

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Во вторник, 17 мая, ВС РФ нанесли ракетные удары по Черниговской области, в результате чего погибли и были ранены граждане. Об этом в видеообращении сообщил глава областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

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По его словам, российские войска осуществили ракетные удары по населенному пункту Десна.

В результате обстрела, по предварительным данным, есть погибшие и много раненых граждан.

"Работают спасатели, правоохранители. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых. В скором времени более детальную информацию предоставляю. Война не завершилась, война не ушла с Черниговской области. Пожалуйста, будьте осторожны и обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. В новый день — с новыми силами. Верю в Бога и ВСУ", — добавил Вячеслав Чаус в утреннем видеообращении.

"Суспільне" сообщает, что обстрел Десны был осуществлен около 5:00 по киевскому времени. Авиация ВС РФ выпустила по населенному пункту, в котором расположен учебный центр Вооруженных сил Украины, четыре ракеты, две из которых попали в здание. Других подробностей ракетных ударов по Черниговской области журналисты не сообщают.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Десне, есть погибшие и раненые, - ОВА

Напомним, подразделения ВС РФ провели неудачное наступление на Донбассе и были вынуждены отступить в районе Северодонецка. По данным Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие отразили за сутки на Востоке страны 11 вражеских атак, в результате чего оккупанты понесли потери среди личного состава и боевой техники.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходила эвакуация раненых украинских военнослужащих с "Азовстали" и куда вывезли защитников Украины.