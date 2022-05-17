ВС РФ в ходе наступления на Северодонецк понесли потери и отступили, — Генштаб

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак российских военных на Донбассе, ни на одном направлении успешного продвижения у них не было.

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Российские военные в ходе наступления на Северодонецк Луганской области понесли потери и отступили, это произошло в районе поселка городского типа Сиротино. Сейчас вражеские войска сосредоточились на наступлении в Донецкой области. За сутки на Донбассе были отбиты 11 атак российских военных и уничтожена их техника. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины в утренней сводке.

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На Харьковском направлении российские военные продолжают обороняться, они сосредоточены на удерживании ранее занятых позиций и недопущении продвижении украинских войск.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении вражеские войска осуществляют доукомплектование и восполнение потерь, в этом районе они пытаются возобновить наступление.

На Донецком направлении войска России применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. На Лиманском направлении российские военные пытались наступать в районе поселка городского типа Дробышево. В этом районе враг усиливает группировку войск.

На Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях армия России также пыталась продолжить наступление, однако не имела успеха.

Ситуация в других районах линии фронта

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска не проводили активных боевых действий. Однако совершали огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах Каменского, Орехова, Новоселки и Гуляйполя.

На Южнобугском направлении противник обстреливал подразделения украинских военных со ствольной артиллерии и минометов в районе населенных пунктов Лиманы, Таврийское, Трудолюбовка и Осокоровка.

За прошедшие сутки россияне нанесли удар российскими самолетами стратегической авиации по гражданской инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате этого были уничтожены частные здания.

В Генштабе отметили, что в районе острова Змеинный в Черном море зафиксировали ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского катера.

Потери армии России

В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки украинским военным удалось сбить российский самолет Су-25, три беспилотника оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету. Кроме того, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян, а также уничтожили пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль российских войск.

Напомним, 15 мая в Генштабе рассказали, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу, теперь началась эвакуация украинских бойцов с осажденного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Британский военный аналитик Майкл Клар рассказал, что наступление российских военных на востоке Украины начиналось, как что-то грандиозное. Россияне наступали от Харькова до Мариуполя, однако сейчас их тактика изменилась и они пытаются "откусить" Донбасс по кусочкам за счет интенсивных огневых атак.