ЗС РФ під час наступу на Сєвєродонецьк зазнали втрат і відступили, — Генштаб

За даними Генштабу, минулої доби українські військові відбили 11 атак російських військових на Донбасі, на жодному напрямку успішного просування у них не було.

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Російські військові під час наступу на Сєвєродонецьк Луганської області зазнали втрат і відступили, це сталося в районі селища міського типу Сиротине. Наразі ворожі війська зосередилися на наступі на Донеччині. За добу на Донбасі було відбито 11 атак російських військових і знищено їхню техніку. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України у ранковому зведенні.

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На Харківському напрямку російські військові продовжують оборонятися, вони зосереджені на утримуванні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування українських військ.

Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямі ворожі війська здійснююють доукомплектування та поповнення втрат, у цьому районі намагаються відновити наступ.

На Донецькому напрямку війська Росії застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію. На Лиманському напрямі російські військові намагалися наступати у районі селища міського типу Дробишеве. У цьому районі ворог посилює угруповання військ.

На Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах армія Росії також намагалася продовжити наступ, проте не мала успіху.

Ситуація в інших районах лінії фронту

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська не проводили активних бойових дій. Проте здійснювали вогняне ураження громадянської інфраструктури в районах Кам'янського, Оріхова, Новосілки та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював підрозділи українських військових зі ствольної артилерії та мінометів у районі населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка та Осокорівка.

Минулої доби росіяни завдали удару російськими літаками по стратегічної авіації по цивільній інфраструктурі в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Внаслідок цього було знищено приватні будівлі.

У Генштабі зазначили, що в районі острова Зміїний у Чорному морі зафіксували ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського катера.

Втрати армії Росії

У відомстві розповіли, що минулої доби українським військовим вдалося збити російський літак Су-25, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету. Крім того, на Донецькому та Луганському напрямах українські захисники відбили 11 атак росіян, а також знищили п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, 12 одиниць бойової броньованої техніки й один автомобіль російських військ.

Нагадаємо, 15 травня в Генштабі розповіли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, тепер розпочалася евакуація українських бійців із обложеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Британський військовий аналітик Майкл Клар розповів, що наступ російських військових на сході України розпочинався як щось грандіозне. Росіяни наступали від Харкова до Маріуполя, проте зараз їхня тактика змінилася і вони намагаються "відкусити" Донбас по шматочках за рахунок інтенсивних вогневих атак.