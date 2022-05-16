"Це фіаско": експерт розповів, чому ЗС РФ не досягли серйозного просування на Донбасі

За словами Майкла Кларка, наступ розпочинався як щось грандіозне — від Харкова до Маріуполя. Але зараз росіяни намагаються відкусити Донбас по шматочках.

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Британський військовий аналітик, професор Майкл Кларк, оцінив розвиток останніх подій в Україні. Наразі російська армія змінила тактику та намагається відкушувати територію Донбасу невеликими шматочками за рахунок інтенсивних атак. Але для серйозного просування їм потрібно перейти річку Сіверський Донець. Про це повідомляє Sky News.

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Харків

За його словами, українська армія діяла досить ефективно, відтісняючи росіян на харківському напрямку до кордону РФ.

Водночас він не вважає такий відступ якоюсь великою поразкою, оскільки російське військове командування вирішило передислокувати свої сили ближче до південної частини України.

Наразі ЗСУ та російська армія перебувають по обидва боки річки Сіверський Донець, кожна займає добре укріплені позиції.

За спостереженнями Кларка, росіяни перейшли на короткочасні, але при цьому інтенсивні спроби захопити Сєвєродонецьк, які досі були невдалими, а спроби взяти українських військових в оточення завершилися фіаско.

Від масштабного наступу до невеликих інтенсивних вилазок

"Якщо дивитися на карту ширше, цей наступ починався як щось грандіозне — від Харкова до Маріуполя. Росіяни захотіли досягти дуже багато чого. Далі, мабуть, вони намагалися поєднати свої сили — пройти від Ізюма до Донецька, так тривало до минулого тижня", — пояснив експерт.

Відкусити Донбас по шматочках

За словами Кларка, те, що відбувається протягом останніх 24-36 годин, мабуть, говорить про те, що додаткові війська було перекинуто з Харкова та деяких інших окремих частин Білгорода для невеликих, але інтенсивних спроб наступу — від Сєвєродонецька до Світлодарська.

"Вони, по суті, намагаються відкушувати територію Донбасу невеликими шматочками за рахунок інтенсивних атак. Але поки вони не захопили Сєвєродонецьк. Російська армія форсувала річку, щоб взяти місто в оточення, ця спроба завершилася повним фіаско. Щоб добитися серйозного просування, їм усе ще потрібно перейти Сіверський Донець", — пояснив він.

[ + – ] Зруйнована понтонна переправа в Білогорівці

Нагадаємо, що українським захисникам довелося знищити ключову ділянку залізниці між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, яку захопили окупанти.

"Азовсталь" і запальні боєприпаси з білим фосфором

"Це складна тема. Як така ця зброя не вважається забороненою в бойових діях. Його застосування допускається для створення димової завіси, — пояснив експерт. — Проте застосування фосфорних боєприпасів безпосередньо щодо особового складу або цивільних осіб, звичайно, заборонене. У всьому світі можна знайти безліч прикладів. Чому фосфор застосовують? Тому що за подібних обставин це працює".

Раніше Фокус повідомляв, що представники Міноборони України заявили, що всі варіанти порятунку військових на "Азовсталі", що пропонуються громадськістю, вже розглядалися. Проблема в тому, що Путін не погоджується звільнити захисників Маріуполя.

Нагадаємо, що під контролем України залишається 10% Луганської області. Глава ОВА Сергій Гайдай пояснив, що станом на середину березня ЗС РФ контролювали 70% регіону.