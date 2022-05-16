"Это фиаско": эксперт рассказал, почему ВС РФ не добились серьезного продвижения на Донбассе

По словам Майкла Кларка, наступление начиналось как нечто грандиозное — от Харькова до Мариуполя. Но сейчас россияне пытаются откусить Донбасс по кусочками.

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Британский военный аналитик профессор Майкл Кларк оценил развитие последних событий в Украине. Сейчас российская армия изменила тактику и пытается откусывать территорию Донбасса небольшими кусочками за счет интенсивных атак. Но для серьезного продвижения им нужно перейти реку Северный Донец. Об этом сообщает Sky News.

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Харьков

По его словам, украинская армия действовала достаточно эффективно, оттесняя россиян на харьковском направлении к границе РФ.

Вместе с тем, он не считает такое отступление каким-то большим поражением, поскольку российское военное командование решило передислоцировать свои силы ближе к южной части Украины.

Сейчас ВСУ и российская армия находятся по обе стороны реки Северский Донец, каждая занимает хорошо укрепленные позиции.

По наблюдениям Кларка, россияне переключились на кратковременные, но при этом интенсивные попытки захватить Северодонецк, каковые усилия до сих пор были неудачными, а попытки взять украинских военные в окружение завершились фиаско.

От масштабного наступления к небольшим интенсивным вылазкам

"Если смотреть на карту шире, это наступление начиналось как нечто грандиозное — от Харькова до Мариуполя. Россияне захотели добиться слишком многого. Дальше, по всей видимости, они пытались соединить свои силы — пройти от Изюма к Донецку, так продолжалось до прошлой недели", — объяснил эксперт.

Откусить Донбасс по кусочкам

По словам Кларка, происходящее за последние 24-36 часов, по-видимому, говорит о том, что дополнительные войска были переброшены с Харькова и некоторых других отдельных частей Белгорода для небольших, но интенсивных попыток наступления — от Северодонецка к Светлодарску.

"Они, по сути, пытаются откусывать территорию Донбасса небольшими кусочками за счет интенсивных атак. Но пока они не захватили Северодонецк. Российская армия форсировала реку, чтобы взять город в окружение, эта попытка завершилась полным фиаско. Чтобы добиться серьезного продвижения им все еще нужно перейти Северный Донец", — пояснил он.

[ + – ] Разрушенная понтонная переправа в Белогоровке.

Напомним, что украинским защитникам пришлось уничтожить ключевой участок железной дороги между Северодонецком и Лисичанском, который захватили оккупанты.

"Азовсталь" и зажигательные боеприпасы с белым фосфором

"Это сложная тема. Как таковое это оружие не считается запрещенным в боевых действиях. Его применение допускается для создания дымовой завесы, — объяснил эксперт. — Однако применение фосфорных боеприпасов непосредственно в отношении личного состава, или гражданских лиц, конечно, запрещено. По всему миру можно найти множество примеров. Почему фосфор применяют? Потому что в подобных обстоятельствах это работает".

Ранее Фокус сообщал, что представители Минобороны Украины заявили, что все предлагающиеся общественностью варианты спасения военных на "Азовстали", уже рассматривались. Проблема в том, что Путин не соглашается освободить защитников Мариуполя.

Напомним, что под контролем Украины остается 10% Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай объяснил, что, по состоянию на середину марта, ВС РФ контролировали 70% региона.