ЗС РФ завдали ракетних ударів по Десні, є загиблі та поранені, — ОВА (відео)

Російська авіація приблизно о 05:00 ранку випустила у бік населеного пункту чотири ракети, дві з яких влучили в будівлі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У вівторок, 17 травня, ЗС РФ завдали ракетних ударів по Чернігівській області, внаслідок чого загинули та були поранені громадяни. Про це у відеозверненні повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, російські війська здійснили ракетні удари по населеному пункту Десна.

Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, є загиблі та багато поранених громадян.

"Працюють рятувальники, правоохоронці. Попередньо у нас є загиблі та багато поранених. Незабаром більш детальну інформацію надам. Війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівської області. Будь ласка, будьте обережні та звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. У новий день — з новими силами. Вірю в Бога та ЗСУ", — додав В'ячеслав Чаус у ранковому відеозверненні.

"Суспільне" повідомляє, що обстріл Десни був здійснений приблизно о 05:00 за київським часом. Авіація ЗС РФ випустила по населеному пункту, в якому розташований навчальний центр Збройних сил України, чотири ракети, дві з яких влучили в будівлі. Інших подробиць ракетних ударів по Чернігівській області журналісти не повідомляють.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Десні, є загиблі та поранені, — ОВА

Нагадаємо, підрозділи ЗС РФ провели невдалий наступ на Донбасі і були змушені відступити в районі Сєвєродонецька. За даними Генштабу ЗСУ, українські військовослужбовці відбили за добу на Сході країни 11 ворожих атак, внаслідок чого окупанти зазнали втрат серед особового складу та бойової техніки.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як проходила евакуація поранених українських військовослужбовців з "Азовсталі" та куди вивезли захисників України.