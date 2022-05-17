ВС РФ опять пытались форсировать Северский Донец: уничтожена переправа и техника врага (видео)

В Погранслужбе рассказали, что после неудачной попытки форсирования реки вражеские танки, БМП и пехота пытались убежать, однако украинская артиллерия "накрыла" их. В результате чего было уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков солдат РФ.

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Российские войска опять пытались форсировать реку Северский Донец на востоке Украины. Аэроразведчики Государственной пограничной службы обнаружили, что россияне наладили переправу через реку. Однако украинская артиллерия уничтожила понтонную переправу и российский танк, который в то время пытался перебраться на другой берег Северского Донца. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В ведомстве рассказали, что российская армия собиралась переправить через реку около десятка единиц бронированной техники. Однако благодаря меткому выстрелу украинских артиллеристов понтонная переправа и танк на ней были уничтожены.

После этого вражеские танки, БМП и пехота пытались убежать, однако на помощь артиллерии пришел беспилотник украинских пограничников, который обнаружил российские войска. В результате этого россияне потеряли несколько единиц техники и несколько десятков личного состава.

"Наша арта щедро насыпала врагу, потерявшему несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава", — сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, в издании The New York Times заявили, что уничтожение подразделения ВС РФ при попытке форсирования Северского Донца является одним из самых смертоносных эпизодов в войне Украины и России. По оценке журналистов, потери россиян составляют более чем 400 военных.

12 мая волонтерская организация Inform Napalm писала, что ВСУ уничтожили около 70 единиц военной техники россиян, когда те пытались форсировать Северский Донец. Однако 13 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты в очередной раз пытаются переправиться по реке, при чем в том же месте, где их несколько раз громила украинская армия.