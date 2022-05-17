ЗС РФ знову намагалися форсувати Сіверський Донець: знищено переправу та техніку ворога (відео)

У Прикордонній службі розповіли, що після невдалої спроби форсування річки ворожі танки, БМП та піхота намагалися втекти, проте українська артилерія "накрила" їх. Унаслідок чого було знищено кілька одиниць техніки та кілька десятків солдат РФ.

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Російські війська знову намагалися форсувати річку Сіверський Донець на сході України. Аеророзвідники Державної прикордонної служби зафіксували, що росіяни налагодили переправу через річку. Проте українська артилерія знищила понтонну переправу та російський танк, який намагався перебратися на інший берег Сіверського Дінця. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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У відомстві розповіли, що російська армія збиралася переправити через річку майже десяток одиниць броньованої техніки. Проте завдяки влучному пострілу українських артилеристів понтонна переправа та танк на ній було знищено.

Після цього ворожі танки, БМП та піхота намагалися втекти, проте на допомогу артилерії прийшов безпілотник українських прикордонників, який зафіксував російські війська. Унаслідок цього росіяни втратили кілька одиниць техніки та кілька десятків особового складу.

"Наша арта щедро насипала ворогові, який втратив кілька одиниць техніки та кілька десятків людей особового складу", — сказано в повідомленні Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у виданні The New York Times заявили, що знищення підрозділу ЗС РФ при спробі форсування Сіверського Дінця є одним із найбільш смертоносних епізодів у війні України та Росії. За оцінкою журналістів, втрати росіян становлять понад 400 військових.

12 травня волонтерська організація Inform Napalm писала, що ЗСУ знищили приблизно 70 одиниць військової техніки росіян, коли ті намагалися форсувати Сіверський Донець. Однак 13 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти вкотре намагаються переправитися через річку, причому в тому ж місці, де їх кілька разів громила українська армія.